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分手變噩夢！移民局搗淫窟救14女 揭女生被前男友推落火坑賣淫

香港01／ 撰文：田中貴
被迫賣淫女子獲救。示意圖／AI生成
被迫賣淫女子獲救。示意圖／AI生成

遇人不淑隨時有危險！馬來西亞移民局日前搗破1個淫窟，救出14名被迫賣淫女子，同時拘捕19名看場和嫖客，其中1名受害女子供稱，自己和前男友分手後，遭對方推入火坑賣淫，每次性服務大約60令吉（約新台幣412元），移民局繼續調查案件。

有女子被前男友轉賣

案件發生在吉隆坡隆市茨廠街，吉隆坡移民局主任萬莫哈末紹比發文告指出，7月9日下午1時許展開突擊行動，搗破1個賣淫場所，救出14名被迫賣淫女子，其中10人是孟加拉籍，3人則是印度籍，餘下1人印尼籍，年齡介於18歲至36歲。淫窟每日早上10時營業至晚上10時，每次收費大約60令吉（約新台幣412元）。

其中1名受害女子供稱，和前男友分手後，遭到對方轉賣到上址從事性服務。

19名看場和嫖客齊被捕

萬莫哈末紹比指出，局方拘捕3名本地男子，負責看場，16名來自尼泊爾、孟加拉與緬甸的外籍嫖客同時被捕，部份嫖客在執法人員破門執法時試圖逃走，但最終不成功。局方現循2007年反人口販運人口及反人口販運移民法令等相關法例展開調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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