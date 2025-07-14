未成年陪酒、遭性騷是家常便飯 前舞妓勇揭「奴隸制度」：被迫接受包養
根據日媒「AERA DIGITAL」報導，一名前舞妓揭露了日本舞妓制度背後長期存在的女性人權問題，直指那是「現代的奴隸制度」。26歲的桐貴清羽（化名）在小學時便嚮往進入偶像團體，之後投入日本傳統舞蹈，中學畢業後因母親友人建議，前往京都花街成為舞妓。進入舞妓們一起生活的「置屋」後，她並未與對方簽約，只交出履歷、接受簡單面試和口頭說明。
桐貴回憶，她成為舞妓時才16歲，就常發生在酒席間遭到客人性騷擾、被迫飲酒與過勞等情況，但舞妓卻無法拒絕，也因禁用手機，難以和外界聯絡。她表示，客人中不乏政商名流、律師、大學教授等掌握權力的人，明知她們未成年卻照樣灌酒，甚至有「陪浴」的習俗，實際上涉及性交易。她曾因拒絕進行這種陪浴行為，設法讓自己被趕出置屋才得以脫身。
她指出，舞妓每月僅能領到約5萬日圓（約台幣1萬元）的零用錢，卻須自理生活用品。許多舞妓還被要求配合「旦那制度」，讓有錢有勢的男性成為資助者支付大筆費用「包養」，因可能伴隨高額「違約金」威脅，導致少女被迫接受包養安排。
今年桐貴清羽與六位律師向聯合國提出違反人權的控訴，指出舞妓制度涉及未成年勞動、性剝削與侵害人權。她坦言曾因揭露實情而遭受網路攻擊與死亡威脅，但仍堅持發聲，只希望未來的舞妓能在更安全、尊重的環境下專注於學藝。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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