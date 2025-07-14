未成年陪酒、遭性騷是家常便飯 前舞妓勇揭「奴隸制度」：被迫接受包養

對現今的台灣大眾而言，荒木經惟（1940）、森山大道（1938）以及杉本博司（1948）等等，相信已是十分耳熟能詳的日本攝影家。而這一批在戰後，慢慢成長與發展，且獨樹一格的創作者中，石內都（1947）則是十分醒目且獨特的女性藝術家。石內都成長於美軍常駐所在的橫須賀，從小就直接目睹與體會到，戰後日本在駐日盟軍總司令（日本通稱為總司令部，廣泛使用英語縮寫「GHQ」稱呼）統御下的各種政治與社會現象。不過詮釋這些議題時，相較於新聞攝影傾向直接拍攝事件發生當下的「決定性瞬間」，石內都則是更擅長直視各種「暴亂」與重大衝擊後留下的各種痕跡。

2025-07-14 10:51