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颱風百合逼近日本關東和北部 可能登陸北海道

中央社／ 東京14日專電

日本氣象廳日前表示，今年第5號颱風百合（NARI）在日本八丈島南方的海上生成後北上，今天到明天之間有機會逼近東日本、北日本，可能登陸。倘若颱風威力增強，今天上午首都圈的通勤時間可能出現風雨增強情況。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳發布的訊息報導，13日凌晨颱風百合生成，當天晚上9時（台灣時間晚上8時）在八丈島的南東470公里海上，以每小時40公里的速度朝北前進。

百合的中心氣壓994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風風速每秒30公尺。中心的南東側440公里以內及北西側330公里以內，颳著風速每秒15公尺以上的強風。

百合威力漸增強，朝北前進，接近關東地區後，到15日為止，將通過三陸外海（跨青森縣、岩手縣及宮城縣的三陸海岸外海，在太平洋海域），逼近北海道，有登陸的可能性。

日本氣象協會的天氣預報專門媒體tenki.jp報導，百合15日前進到北海道附近，在北海道登陸的可能性增大。如果登陸北海道，將是時隔9年登陸。

日本氣象廳表示，受到暖濕氣流影響，東日本、北日本到15日為止，可能出現大雷雨。東北地區的太平洋一側可能受大雨影響發生土石災害或低窪地區淹水、河水高漲情況，呼籲民眾嚴加注意。

北海道明天以太平洋一側為主的地區，由南方向北吹的風力非常強。此外，可能下大雨。

日本氣象廳預估至今天下午6時為止的24小時累積雨量，關東北部、東北地區的太平洋一側為100毫米、關東南部80毫米。到15日下午6時為止的24小時累積雨量，關東甲信地區150毫米、北海道120毫米。

來自西方另有雨雲延伸。受到在日本海前進的低氣壓以及上空寒氣的影響，西日本廣範圍地區將下雨，有的地區時雨量達50毫米以上；局部地區時雨量可能達80毫米以上。因短時間雨勢強，可能出現道路淹水、河水高漲。

雨量 日本 北海道

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