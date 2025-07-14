小飛機墜毀倫敦機場 起火燃燒竄黑煙

英國警方與倫敦南角機場（London Southend Airport）今天證實，有一架小型飛機在這座機場墜毀後起火燃燒，冒出濃濃黑煙。

法新社報導，影片片段顯示，一架約12公尺長的小飛機在倫敦以東的南角機場起火燃燒，現場可見濃濃黑煙。這座機場位於濱海南角（Southend-on-Sea）。

艾塞克斯郡（Essex）警方在聲明中說：「我們正與現場所有緊急應變單位合作，相關作業將持續數小時。」

警方指出，這起事故發生在當地時間下午4時前不久。

倫敦南角機場也在聲明中證實今天下午發生一起「重大事故」。聲明指出：「我們正與地方當局密切合作，將儘快提供更多資訊。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國豪客比奇公司（Beechcraft）生產的一架B200型飛機在起飛不久後墜毀。

濱海南角距離倫敦市中心約65公里。倫敦南角機場是倫敦地區第6大機場。