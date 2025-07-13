「銀色海嘯」來襲…富裕父母大手筆砸錢旅行 修復親子關係

摘要 在富裕家庭眼中，傳承的不只是金錢，更是情感與關係。然而，數位干擾、成就壓力與親子疏離，讓代際鴻溝日益擴大。於是，一種結合心理治療與奢華旅行的「家庭治療假期」悄然興起，它如何改寫親子共處的想像？

澳洲、美國等國家，目前正面臨「銀色海嘯」，也就是大規模的財富迭代傳承。多項研究均指出，財富傳承失敗的主因之一，便是溝通不良和人際關係挑戰。該如何迎刃而解？答案是，家庭旅遊。

《華爾街日報》指出，不少富裕父母正豪擲數萬美元，與孩子一同度假，並在旅途中處理家庭關係。這種「家庭治療假期」（Family Therapy Vacations）是精心設計的靜修活動，把專業諮詢和傳統假期的放鬆元素融為一體，讓家庭能在旖旎風光中專注改善彼此關係，可以是週末小旅行，也可以是為期一週的沉浸式課程，取決於家庭需求與偏好。

而一場成功的家庭治療假期，至少需要5大關鍵要素，不僅要有專業治療師、諮詢師引導過程，也要有結構化治療課程、家庭連結活動、個人反思時間、放鬆和娛樂機會。

2023年成立的Bluestone Families，家庭治療假期就是營運項目之一。該公司由曾任人資主管的羅比亞蒂（Andrea Grant Robblati）和家庭心理學家布蘭德納（Deirdre Brandner）創辦。

各有3個子女的她們認為，在數位時代中，撫養孩子比以往任何時刻都更困難，即便最富有的階層也一樣。因此，他們規劃要價8萬美元（約新台幣232萬元）的行程，從美味餐點到刺激的戶外活動都包括在內，還有一位專業治療師隨行。

35歲的瑪德琳（Madeline Avery）和丈夫傑克（Jack Avery）在澳洲經營豪華遊艇租賃公司，擁有一對8歲及5歲的孩子，卻擔心下一代會過度驕縱。

他們在2024年10月到紐西蘭莊園參加渡假營，儘管仍徜徉在風景如織的景緻，但從射箭、划橡皮艇活動間，父母積極解決孩子們的挫折感，一家人也減少使用手機的時間，並在晚餐時養成新習慣——分享當日的「高峰與低谷」。

「在那裡待1週的收穫，比在法國3週更多，」傑克表示。

為何富人家的孩子更焦慮？

在美國紐約州執業的心理學家多納修（Paul J. Donahue）表示，富裕家庭的孩子，通常面臨2大挑戰：極大成就壓力、常常感到與父母疏離。他認為，這些困境在近年來加劇，但能對抗焦慮、抑鬱、孤獨、藥物濫用的最大解藥，就是擁有家庭親密感。

旅行社Menzies Luxe Retreats創辦人孟席斯（Christy Menzies）觀察，限制這些富裕家庭連結的並不是金錢，而是時間，對他們而言充份利用旅行時間很重要。澳洲行為科學家斯拉烏塔（Patrycja Slawuta）解釋，這是因為把人們從熟悉的環境中抽離出來，會打開他們的思維，他們不會像往常一樣扮演既有角色。

換言之，透過共同克服挑戰的經驗，結合度假帶來的正面回憶，可在家庭成員間創造親密感與相互理解。此外，心理學和腦科學科普媒體NeuroLaunch也指出，家庭治療假期有助溝通技巧提升，並從中提升問題解決能力，可讓家庭成員攜手面對未來新挑戰。

當傳統的家庭旅遊已無法回應親子之間日益複雜的情感需求，融合心理學與奢華體驗的「家庭治療假期」，不只是逃離日常，更是一次重啟關係的深度旅程。

資料來源：華爾街日報、NeuroLaunch、Bluestone Families、Family Therapy Vacation

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《原文旅遊變治療！富裕家庭新風潮：放假修復親子關係》