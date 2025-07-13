酷暑恐致死？研究曝氣溫升1度「心血管死亡風險增2%」 醫提醒4招自保

福斯數位新聞網報導，夏季氣溫飆升可能加重心臟負荷並造成嚴重影響，尤其已患有心血管疾病人士。最近一項針對6000多起的熱傷害研究分析指出，氣溫每升高攝氏1度，心血管死亡風險大約上升2%；而且部分心臟病用藥可能放大身體對高溫反應。對此，心臟科醫師提醒，應避免在一天中最熱時段外出，保持攝取水分，穿著輕便涼爽服裝，以及盡量待在陰涼處。

邁阿密血管研究所心臟科醫師依洛瑪德（Adedapo Iluyomade）解釋，當身體體溫升高，靠近皮膚的血管會擴張，將更多血液送往體表散熱，「為了維持血壓穩定，心臟會更賣力工作且加速跳動，對氧氣的需求提高」。

依洛瑪德指出，高溫會讓心臟承受額外壓力，並可能引發脫水或增加血液濃稠度，進而誘發相關症狀或心血管事件。

依洛瑪德提到一項針對6000多起熱傷害病例的分析，結果發現，即便核心體溫「僅略微增加」，也可能使心率增加近每分鐘30下。

依洛瑪德表示：「研究顯示，氣溫每升高攝氏1度，心血管死亡風險大約上升2%；熱浪則會顯著增加心肌梗塞、心臟衰竭與心律不整的風險。對已有冠狀動脈疾病的人來說，這樣的熱度就足以導致無症狀心肌梗塞。」

美國心臟協會（AHA）也指出，部分心臟病用藥也可能「放大」身體對高溫的反應。

對此，依洛瑪德建議，應避免在一天中最熱時段外出；保持水分攝取，包括電解質；盡量待在陰涼或涼爽處；以及穿著輕便透氣的衣物。

另外，還要多加注意胸悶、呼吸急促加劇、心跳加快、腿部腫脹或感到快昏倒等警訊。