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台北榮總辦國際癌症研討會…越南盼台深化交流 協助醫療體系現代化

中央社／ 河內13日專電
2025年國際癌症研討會12日在越南胡志明市登場，活動由台北榮民總醫院國際醫療中心發起，共吸引400多名台越醫療專家與業者出席。圖／台北榮總提供（中央社）
2025年國際癌症研討會12日在越南胡志明市登場，活動由台北榮民總醫院國際醫療中心發起，共吸引400多名台越醫療專家與業者出席。圖／台北榮總提供（中央社）

台北榮總近日在越南胡志明市舉辦國際癌症研討會，越南商工總會副主席武新城致詞表示，期盼台灣能加強投資與技術轉移，協助越南醫療體系現代化。活動吸引逾400人參與。

2025年國際癌症研討會昨天在胡志明市登場，活動由台北榮民總醫院國際醫療中心發起，高雄醫學大學附設中和紀念醫院、秀傳醫療體系以及越南大水鑊醫院共同舉辦，共計400多名台越醫療專家及產業代表出席。

台北榮總表示，這次會議旨在推動新南向政策，深化台越醫療學術交流。為確保活動順利進行，台北榮總國際醫療中心主任劉君恕及其團隊花了半年時間籌備，包括聯繫越南的醫院、規劃議程以及申請各項活動許可。

研討會共發表37篇學術論文，聚焦「非侵入性癌症治療」、「癌症手術技術」及「智慧醫療新趨勢」三大主題，涵蓋重粒子放射治療、機器人手術、免疫與細胞療法、人工智慧（AI）與大數據在醫療管理中的應用、智慧醫院發展趨勢，以及肝臟與骨髓移植在肝癌及血癌治療中的臨床成果。

台北榮總院長陳威明表示，台北榮總向越南醫院分享自身在轉型、創新與落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的經驗。他並強調，醫院的核心任務是救人，而非以營利為目的，期盼和越南醫療同業分享這項理念。

越南商工總會（VCCI）副主席武新城（Vo TanThanh）致詞時強調，這次研討會再次證明台越醫療產業的合作潛力無窮。越南也期待，台灣能有更多的投資與技術轉移，幫助越南醫療體系現代化。

配合新南向「以醫帶商」的策略構想，台北榮總並邀請多名台越醫療產業代表參與，期盼促進雙邊業者交流合作與業務拓展。台灣業者在會場上展示職業病與慢性病管理系統、醫療影像AI平台、遠距醫療及藥品等多元應用。

越南近年積極提升醫療品質，對台灣經驗的分享相當重視，這次活動除了中華民國駐胡志明市辦事處協助，也獲得越南台灣事務委員會及越南衛生部的支持，顯示雙方對深化醫療合作的高度共識。

配合新南向政策「以醫帶商」策略構想，台北榮總12日邀請多家台灣醫療業者出席在越南胡志明市舉辦的國際癌症研討會，台灣業者在會場上展示人工智慧在醫療管理中的應用。圖／台北榮總提供（中央社）
配合新南向政策「以醫帶商」策略構想，台北榮總12日邀請多家台灣醫療業者出席在越南胡志明市舉辦的國際癌症研討會，台灣業者在會場上展示人工智慧在醫療管理中的應用。圖／台北榮總提供（中央社）

越南 胡志明市 癌症治療 榮總

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