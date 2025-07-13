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尚未獲得控制！美國大峽谷附近野火延燒 24小時擴大近20倍面積

中央社／ 大峽谷12日綜合外電報導
7月10日，空中救援人員正在努力撲滅亞利桑那州大峽谷國家公園北部的一場野火。美聯社
7月10日，空中救援人員正在努力撲滅亞利桑那州大峽谷國家公園北部的一場野火。美聯社

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，位於亞利桑那州的大峽谷附近區域近日發生野火災情，這場名為「白鼠尾草大火」的野火延燒面積已在過去24小時內爆增近20倍。

這場大火促使相關當局疏散大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）的500名遊客，國家公園的北緣（North Rim）地區也持續關閉，直至另行通知。

美國政府追蹤野火的網站顯示，亞利桑那州雅各湖（Jacob Lake）社區附近的「白鼠尾草大火」（White Sage Fire），延燒面積已經在24小時內從1000英畝擴大到近2萬英畝，目前未獲控制。

美國國家公園管理局（National Park Service）指出，這場野火是在7月10日由雷擊引發，促使當局官員疏散大峽谷國家公園北緣地區，至少在12日之前遊客不得進入。

國家公園的官員表示，由於高溫產生致命威脅，包括銀橋（Silver Bridge）、河川小徑（River Trail）和高原點小徑（Plateau Point Trail）等步道於12日關閉。

國家公園管理局提到，「白鼠尾草大火」肆虐之際，附近的「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）在大峽谷國家公園內部燃燒面積已擴大到5000英畝。這場野火是因為4日的雷擊而引起。

大峽谷國家公園於社群媒體X平台發布一則貼文寫道，「這個地區的高溫、極低濕度、陣風和非常乾燥的植被」，形成野火爆發風險。

美國國家氣象局（National Weather Service）預報該地區明天氣溫最高可達攝氏32度左右，陣風將達到每小時16英里。

野火 美國 火災 國家公園 亞利桑那州

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