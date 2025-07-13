尚未獲得控制！美國大峽谷附近野火延燒 24小時擴大近20倍面積

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，位於亞利桑那州的大峽谷附近區域近日發生野火災情，這場名為「白鼠尾草大火」的野火延燒面積已在過去24小時內爆增近20倍。

這場大火促使相關當局疏散大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）的500名遊客，國家公園的北緣（North Rim）地區也持續關閉，直至另行通知。

美國政府追蹤野火的網站顯示，亞利桑那州雅各湖（Jacob Lake）社區附近的「白鼠尾草大火」（White Sage Fire），延燒面積已經在24小時內從1000英畝擴大到近2萬英畝，目前未獲控制。

美國國家公園管理局（National Park Service）指出，這場野火是在7月10日由雷擊引發，促使當局官員疏散大峽谷國家公園北緣地區，至少在12日之前遊客不得進入。

國家公園的官員表示，由於高溫產生致命威脅，包括銀橋（Silver Bridge）、河川小徑（River Trail）和高原點小徑（Plateau Point Trail）等步道於12日關閉。

國家公園管理局提到，「白鼠尾草大火」肆虐之際，附近的「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）在大峽谷國家公園內部燃燒面積已擴大到5000英畝。這場野火是因為4日的雷擊而引起。

大峽谷國家公園於社群媒體X平台發布一則貼文寫道，「這個地區的高溫、極低濕度、陣風和非常乾燥的植被」，形成野火爆發風險。

美國國家氣象局（National Weather Service）預報該地區明天氣溫最高可達攝氏32度左右，陣風將達到每小時16英里。