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3800年歷史！秘魯卡拉爾文明要塞佩尼科 修復8年後敞開大門迎遊客

中央社／ 卡拉爾12日綜合外電報導
秘魯的佩尼科城堡景觀。這座擁有3800年歷史的卡拉爾文明城堡位於秘魯北部，是世界上最古老的文明之一，經過八年的科學研究和修復工作，現已向公眾開放。法新社
秘魯的佩尼科城堡景觀。這座擁有3800年歷史的卡拉爾文明城堡位於秘魯北部，是世界上最古老的文明之一，經過八年的科學研究和修復工作，現已向公眾開放。法新社

秘魯卡拉爾（Caral）文明有著3800年歷史的要塞佩尼科，歷經8年研究和修復工作後，今天在海螺號角樂聲下敞開大門迎接遊客。

法新社報導，研究人員發現，這個名為「佩尼科」（Penico）的考古遺址，是太平洋沿岸最早人類社群之間的貿易樞紐，也是安地斯山（Andes）和亞馬遜（Amazon）地區居民的商業往來要地。

佩尼科坐落於秘魯首都利馬（Lima）以北約180公里的蘇佩（Supe）山谷，此谷距離太平洋約20公里。2017年展開考古探勘工作之前，佩尼科仍是一片丘陵地。

考古學家認為，存在於西元前3000年至前1800年間的卡拉爾文明，何以由盛轉衰，佩尼科是箇中關鍵。

率領遺址研究工作的考古學家夏迪（Ruth Shady）告訴法新社，佩尼科是「組織架構完整的城市中心，沿海、山區和森林之間的農業與貿易在此相當盛行」。她補充說，這個遺址本身可回溯至西元前1800至前1500年間。

研究人員認為，佩尼科的建造年代與中東和亞洲的最早文明相當。

夏迪表示，研究人員認定，一場危機導致卡拉爾文明加速滅亡，佩尼科正是洞悉這場危機的關鍵。她說，這場危機與影響當地農業活動的旱災有關，旱災又跟氣候變遷脫離不了關係。

她補充說：「我們希望了解卡拉爾文明是怎麼成形和發展，又是如何陷入氣候變遷引發的危機。」

遺址 考古 秘魯 氣候變遷

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