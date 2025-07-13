菲律賓貧童沒書包上學 台商和企業伸援手
菲律賓公立學校最近開學，旅菲台商和台商企業配合國際非營利組織「大都會國際兒童事工」，接連兩週透過捐贈活動，向弱勢學童捐贈書包和學用品，讓他們可以開心踏入校門。
菲律賓6月中旬結束暑假開學，公校雖然免學費，但學生需自備制服、皮鞋和所有學用品，因此對貧童來說，上學是件昂貴的事，許多人因為買不起制服、鞋子、書包，或沒有學用品，無法上學。
旅菲南線台商會會長游惠堯12日偕同會員，與大都會國際兒童事工（Metro World Child）志工，一行近40人在馬尼拉市以南大約30公里的水上貧窮社區，為當地孩童贈送300個新書包及學用品。
游惠堯致詞時說：「我們來自台灣，但我們愛菲律賓這塊土地，你們不要放棄讀書，今天我們幫助你們，以後你們長大，也要幫助別人，把愛傳遞下去。」
大都會國際兒童事工的台籍志工李秭豔介紹，這個社區因為毒品充斥，小孩子極少在正常家庭成長，因無人照管，常常在街頭遊蕩，耳濡目染之下，許多人與父母走上同樣的路，坐牢成為宿命。
李秭豔說，大都會國際兒童事工在這裡耕耘已25年，每週持續舉辦品格教育，也看到兩代孩子逐漸打破被混亂生活與毒品綑綁的詛咒，有人讀了大學，找到正當工作，邁向不一樣的人生。
另一方面，中華航空公司菲律賓分公司4日也贊助大都會國際兒童事工，在馬尼拉市貧民區唐度區（Tondo）的漁村和一所學校，捐贈230個書包、學用品、學校制服和鞋襪。
當地校長巴納嘉（Cecilia Barnachia）說，學童大多來自貧窮線以下的家庭，平時大多是打赤腳，家長靠拾荒和踩人力車維生，這些書包、學用品和制服是極大的祝福。
大都會國際兒童事工於1980年在美國紐約成立，以服務世界各大城市和農村社區的弱勢兒童為使命，菲律賓分部也已成立25年之久。
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