穆魯朱加岩畫入選世界遺產 澳洲原住民盼加強保護
澳洲原住民代表團指稱穆魯朱加岩畫受到有害的採礦行為威脅，前往巴黎爭取聯合國教科文組織保護。如今這個遺址入選世界遺產名錄，代表團「欣喜若狂」地表示，期盼這能促使澳洲政府採取保護行動。
聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會（World Heritage Committee）自本週初以來一直在審議，決定將哪些地點納入最新一期的世界遺產名錄，目前審議已經告一段落。
世界遺產委員會考慮的數十個地點包括穆魯朱加（Murujuga）。穆魯朱加是位於澳洲西澳州（Western Australia）的一處偏遠地區，據估計當地擁有約100萬幅岩畫，這些岩石雕刻的歷史可能可以追溯至5萬年前。
西澳大學（University of Western Australia）岩畫專家史密斯（Benjamin Smith）表示：「這可能是世界上最重要的岩石藝術遺址…我們應該好好保護。」
穆魯朱加位於Mardudunera族人居住的布勒普半島（Burrup Peninsula），正受到附近採礦開發的威脅。
穆魯朱加被列入世界遺產名錄後，代表團領袖古柏（Raelene Cooper）在聲明中說：「穆魯朱加具備的傑出普世遺產價值如今獲得了世界的認可，這對我們祖先與後代子孫來而言，都是具有重大意義的一天。」她並說，這個消息讓代表團「欣喜若狂」。
入選聯合國教科文組織的世界遺產名錄，通常可帶來獲利豐厚的觀光收入，並有助於爭取資金用於遺址的保存。雖然入選本身不會自動啟動對該地的保護措施，但能對各國政府施加壓力，促使其採取行動。
史密斯說：「澳洲政府必須更加嚴肅看待對穆魯朱加地區的保護責任，並更加嚴格地管控當地的工業汙染，這一點至關重要。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言