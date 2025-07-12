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穆魯朱加岩畫入選世界遺產 澳洲原住民盼加強保護

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

澳洲原住民代表團指稱穆魯朱加岩畫受到有害的採礦行為威脅，前往巴黎爭取聯合國教科文組織保護。如今這個遺址入選世界遺產名錄，代表團「欣喜若狂」地表示，期盼這能促使澳洲政府採取保護行動。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會（World Heritage Committee）自本週初以來一直在審議，決定將哪些地點納入最新一期的世界遺產名錄，目前審議已經告一段落。

世界遺產委員會考慮的數十個地點包括穆魯朱加（Murujuga）。穆魯朱加是位於澳洲西澳州（Western Australia）的一處偏遠地區，據估計當地擁有約100萬幅岩畫，這些岩石雕刻的歷史可能可以追溯至5萬年前。

西澳大學（University of Western Australia）岩畫專家史密斯（Benjamin Smith）表示：「這可能是世界上最重要的岩石藝術遺址…我們應該好好保護。」

穆魯朱加位於Mardudunera族人居住的布勒普半島（Burrup Peninsula），正受到附近採礦開發的威脅。

穆魯朱加被列入世界遺產名錄後，代表團領袖古柏（Raelene Cooper）在聲明中說：「穆魯朱加具備的傑出普世遺產價值如今獲得了世界的認可，這對我們祖先與後代子孫來而言，都是具有重大意義的一天。」她並說，這個消息讓代表團「欣喜若狂」。

入選聯合國教科文組織的世界遺產名錄，通常可帶來獲利豐厚的觀光收入，並有助於爭取資金用於遺址的保存。雖然入選本身不會自動啟動對該地的保護措施，但能對各國政府施加壓力，促使其採取行動。

史密斯說：「澳洲政府必須更加嚴肅看待對穆魯朱加地區的保護責任，並更加嚴格地管控當地的工業汙染，這一點至關重要。」

遺址 聯合國 澳洲 世界遺產

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