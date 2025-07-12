北海道送報員遭野生棕熊奪命 警方籲民眾提防熊出沒

日本北海道警方今天凌晨接獲報案表示，福島町有男性遭熊襲擊。警方進行搜索的結果，一名52歲男性送報員倒臥在草叢中，已身亡。因為奪走人命的棕熊可能還在附近，警方呼籲居民提高警覺。

日本放送協會（NHK）報導，今天凌晨將近3時（台灣時間2時），北海道警方接獲報案得知在福島町三岳有男性遭棕熊襲擊。警方搜索後，發現52歲的送報員佐藤研樹倒臥在草叢中，已身亡。

佐藤的身體有多處被抓傷的痕跡，警方初步研判佐藤是遭到棕熊襲擊，目前正在調查詳細狀況。

警方研判襲擊佐藤的棕熊可能還在附近，於是與當地的獵友會成員等一起尋找棕熊的行蹤，同時也呼籲民眾如非必要，盡量不要外出。

事發現場是在福島町公所北方約700公尺處的空地，周邊有民宅、老人安養中心等。

目擊到送報員遭棕熊襲擊情況的男性對NHK表示，「今天凌晨2時半左右，在家中聽到屋外似乎有叫聲，打開玄關的門一看，看到棕熊蓋住一個人。發出聲音想趕走棕熊，但棕熊並未逃離。打電話報警時，棕熊把那名男性拖走了」。

目擊的男性指出，「因為當時報紙送到，所以可能男性（送報員）是要回到停放自行車處時遭遇棕熊。我與男性見過面，有時見面時會聊聊天，當時很想幫送報員，但我只能出聲。完全沒料到自家前面會有棕熊出現，作夢也沒想到會發生這種事，覺得很恐怖」。

位於北海道福島町，佐藤研樹服務的新聞販賣所（報業服務中心）的所長對NHK表示，「遇到野生的棕熊，實在沒輒。最近福島町陸續發生棕熊出沒的情況」。這位所長還說，「佐藤3天前曾報告說，在送報途中遇到棕熊，感到驚嚇，要大家提高警覺」。

對於長期在這家新聞販賣所認真工作的佐藤遇難，這位所長表示，「很難過，現在還很驚慌、不知所措」。