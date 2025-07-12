從黑歷史汲取力量 柬埔寨3種族滅絕遺址列世界遺產
柬埔寨3處惡名昭彰的酷刑和處決地點今天列入聯合國教科文組織世界遺產名錄（World Heritage List），50年前赤棉（Khmer Rouge）政權在這3地犯下種族滅絕惡行。
法新社報導，柬埔寨1975年至1979年間約有200萬人死於飢餓、強迫勞動或酷刑，或在大規模屠殺中喪命。
如今獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）列為世界遺產的柬埔寨遺址包括兩座監獄遺址，以及一處曾處決數以千計人的「殺戮戰場」（killing field）。
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）在國家電視台TVK播出的影片訊息中說：「願這次入遺時刻提醒世人，必須永遠捍衛和平。」
他說：「我們可以從歷史最黑暗的篇章中汲取力量，為人類創造更美好的未來。」
世界遺產名錄增列的遺址有兩處位於首都金邊（Phnom Penh），包括杜斯蘭種族滅絕博物館（TuolSleng Genocide Museum）和瓊邑克種族滅絕中心（Choeung Ek Genocide Centre）。
另一座名為M-13的監獄位於柬埔寨中部磅清揚省（Kampong Chhnang）鄉村地區，是早期赤棉最重要的監獄之一，但如今只剩一片荒地。
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