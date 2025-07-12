人類須加快適應 UCLA研究：全球暖化促使熱浪更頻繁更持久

南加州熱浪來襲，近日高溫近攝氏40度。大學研究報告指出，全球暖化趨勢下，未來幾十年熱浪持續時間、出現次數將大幅增加，對社會與環境威脅日益嚴重。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）的這項研究本週刊登於期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）。研究團隊發現，未來熱浪不僅發生更頻繁，持續天數也越來越長，成長速度甚至超越全球平均溫度升高的速度。

根據UCLA新聞稿，大氣與海洋科學教授尼林（David Neelin）指出，地球溫度每上升一些，對熱浪持續時間的影響就更大。

熱浪近日侵襲南加州之際，7月初歐洲才經歷熱浪，各地都有高溫警報，導致法國近2000所學校停課，義大利規定戶外工作時間，西班牙高溫破紀錄，土耳其野火迫使5萬人撤離。

UCLA的研究報告指出，未來數十年間，熱浪會變得更熱、出現頻率更高、持續天數更長。

尼林表示：「這種加速意味著，如果升溫趨勢持續，人類的調適行動就必須更快跟上，尤其是針對那些持續時間最長的極端熱浪。」

研究團隊透過一套氣候公式，分析各地氣溫變化如何影響後續熱浪表現。研究發現，熱浪將是未來增加幅度最大的天氣型態，例如未來20年，非洲赤道地區出現超過35天熱浪的機率將比先前高出60倍。

熱浪持續時間拉長將使野火風險升高，農作物更易枯死，都市基礎設施面對更嚴峻的挑戰。尼林呼籲提高氣候預測的精準度，協助各地進行城市規劃、電力調度與農業防災布局。