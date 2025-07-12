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養女遭虐13年！她從嬰兒時期開始被打 刀棍齊出打到牙齒斷掉

香港01／ 撰文／田中貴
受害人在嬰兒時期起，就一直遭到養母虐待。圖／AI生成
受害人在嬰兒時期起，就一直遭到養母虐待。圖／AI生成

馬來西亞發生養母虐待養女案件。吉隆坡1名中年家庭主婦在養女仍在襁褓之中就已經施虐，長期使用木棍、石舂和杵等虐待，甚至用菜刀將她劃傷，導致13歲受害人牙齒斷裂，身體多處地方受傷，暴行曝光後。女被告在庭上認罪，被判入獄8年。

當地媒體於7月報導，54歲女被告是1名家庭主婦，住在雪州瓜拉雪蘭莪本達哈拉花園，早年和丈夫收養1名女嬰，受害人在嬰兒時期起，就一直遭到養母虐待，被告使用木棍、石舂與杆和菜刀等施虐。受害人被打到13歲，牙齒斷裂，身體多處位置同樣負傷，案件去到2025年6月才曝光。

涉案養母被控觸犯《2001年兒童法令》第31(1)(a)條文「疏忽照顧孩子，使其暴露危險中」，一旦罪成，最高可被罰款5萬令吉（約新台幣35萬）或最高入獄20年，抑或兩者兼施，女被告在庭上認罪。

主控官強調被告不但未能履行監護人的責任，更令受害人留下身心創傷，請求法庭判處相應和具震懾力的刑罰，以警示被告和廣大公眾。被告法援律師希望法庭准許，讓被告刑期從被捕日開始計算，同時表示被告沒有任何收入，其丈夫目前正因毒品相關罪行服刑，所以她無力支付罰款。

法官裁定被告入獄8年，刑期從6月28日被捕日開始計算，額外加2年簽守行為，刑期屆滿4個月內完成40小時社區服務工作。

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文章授權轉載自《香港01》

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