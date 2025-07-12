家中裝冷氣僅16%…捷克人偏好開窗 炎夏游泳喝啤酒消暑

近年來捷克夏季氣溫明顯升高，但捷克人家中裝設冷氣比例僅16%，主因包括考量電費、法規限制與夏季較短等，因此更偏好開窗通風降溫。喝啤酒、沖冷水澡、到湖邊游泳等，是捷克人常見的消暑方式。

根據捷克氣象局的資料，近年來夏季氣溫明顯升高，超過攝氏30度的天數逐年增加，首都布拉格甚至偶有突破35度的高溫。然而，一項於2023年8月的調查顯示，僅16%的捷克民眾表示家中配有冷氣設備。

捷克家庭普遍不裝冷氣，背後有多重因素，例如考量到冷氣耗電量高，加上捷克電價偏高，恐加重家庭開支負擔。此外，有的建築受限法規規範，或位於歷史保護區，安裝冷氣需經繁瑣的審批程序。另一方面，也有部分民眾認為，長時間待在冷氣房可能影響健康。

近年來捷克夏季氣溫明顯升高，但家中裝設冷氣的比例僅16%，主因包括電費較高、法規限制與夏季較短等，因此更偏好開窗通風降溫。 中央社

記者詢問捷克民眾對裝冷氣的看法，多人表示，與其依賴冷氣，他們更習慣開窗通風降溫。捷克民眾Marek說，夏天大概只有2至3個月，一年中剩下的10個月天氣都太冷了，所以沒必要裝冷氣，「開窗讓風進來就好了」。

捷克民眾Pavel說：「只有有錢人家裡才會有冷氣，例如新建的房子、別墅，在那裡冷氣是房子設備的一部分。一般的公寓根本不會有。大家只是打開窗戶，讓風進來。」

對於是否有裝冷氣的計畫，Pavel說，他沒有這個打算，因為他僅是公寓租客，若想裝冷氣就得自己出錢，還得詢問房東，「因為這對公寓算是滿大變動，需要簽很多文件，還要等批准，非常麻煩」。

至於夏季時該如何消暑，Marek表示，他會吃冰淇淋，或沖冷水澡。很多人會去游泳池或湖邊玩，「當然，還有喝沁涼的啤酒，這是不可或缺的」。

Pavel說：「我今天剛好去拜訪一位有錢的朋友，他家花園裡有個小湖，我要跳進去涼快一下。」

在捷克，夏季的工作環境也受法律保障。根據捷克勞動法，雇主有義務提供安全、健康的工作環境。因此在熱浪期間，若辦公環境變得難以忍受，雇主可讓員工居家工作。

此外，當工作場所溫度達到36度時，雇主必須提供定期的帶薪休息時間。對於戶外工作或高強度體力勞動，例如建築工地，若氣溫超過30度，必須提供含礦物質的飲用水。若雇主未保障員工在熱浪期間的安全，可能面臨法律責任與賠償。

捷克民眾Marek表示，夏天時他會吃冰淇淋，還有喝大杯的沁涼啤酒消暑。 中央社

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