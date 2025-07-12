熱浪天數創新高 瑞士城市嘗試以天然方式降溫
今年六月歐洲創下最高溫，也是瑞士自1864年氣象有記錄以來六月高溫排名第二。氣象局統計1960年代各大城市夏季白天30度以上的天數為5-6天，近年急遽升高，瑞士南部義語區與法語區已高達14天。如何為瑞士各大城降溫，成為政治議題。
瑞士最大城蘇黎世，市區面積約有26.5%為森林，有天然降溫功能。公園處植物專家赫格（MichaelHagenauer）接受採訪表示，市區的建物降溫可利用大自然植栽，市府正從兩處著手，一是植樹，二是建築物綠化。目前蘇黎世住宅區，有樹蔭面積約15%，市府計畫增加到25%。植樹重質，不僅是重量，確定樹木在城市健康成長，才有機會大樹成蔭。
建築物本身降溫，則從外部植栽著手，將攀緣植物植於外牆，可遮光散熱。攀緣植物的生長力旺盛，向上或向下大面積生長，容易見效。另外，同時栽種多樣植物也能提供昆蟲與鳥類棲息，更活化都市生態。蘇黎世市政府正積極向一般公司與私人房屋推廣牆面綠化，並提供免費諮詢服務。市民共同參與，效果更為快速。
現今日內瓦是瑞士高溫日最多的城市。根據瑞士氣象局預測，在全球升溫的趨勢下，2045年後日內瓦超過32度高溫的日子將超過30天。自2016年起日內瓦正在市區進行都市能源轉型計畫（Genève Lac districtheating and cooling network），預計達成老城冬暖夏涼的目標。
老城區參與計畫的建物需鋪設新管線，引進日內瓦湖約45公尺深處的6至10°C的恆溫水，在夏季達到建築物降溫的效果。在冬季則使用熱泵加熱湖水，供應暖氣系統。目前參與能源轉型計畫的老建物約50棟，2035年將達到350棟以上，並向外擴張到外圍城鎮。
瑞士各大城市降溫政策與原則本著永續發展、節能減碳、都市更新與公民健康的大原則進行，各地依其自然條件發展出地方特色。
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