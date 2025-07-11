菲律賓鬥雞玩家失蹤案 潛水員撈起2可疑布袋
菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案，數目不明的受害者據稱沉屍湖底，海岸防衛隊今天出動潛水人員展開搜尋作業，截至傍晚已撈起2個內容不明的布袋。
菲律賓海岸防衛隊今天出動3支潛水隊伍，共49人，在馬尼拉以南近90公里的塔爾湖（Taal Lake）的不同潛水點，展開了湖底搜尋作業。
現場潛水指揮官杜維亞（Geronimo Tuvilla）表示，截至傍晚撈起2個布袋，已交給警方鑑識內容物，以及是否與鬥雞玩家失蹤案有關。
杜維亞說，布袋長年泡水結構已變脆弱，潛水人員必須先用其他袋子包裹，以防上浮時散落。
菲律賓警方昨天已先根據線報，在塔爾湖畔發現一個布袋，裡面裝有被焚燒的骨骸，但仍需進一步檢驗，以確定是否為人骨。
2021年4月至2022年1月期間，有34名鬥雞愛好者、組頭及相關工作人員接連失蹤。一名嫌犯最近供稱，這些人因詐賭都已被殺，沉屍於塔爾湖，且遇害者遠不止34人，可能多達百人。
塔爾湖面積234.2平方公里，最大水深172公尺，潛水人員表示，湖下能見度只有1公尺左右，使得搜尋作業更形困難。
菲律賓司法部長芮慕拉日前表示，有15名警察負責對受害人行刑，都已被限制行動。
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