快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

菲律賓鬥雞玩家失蹤案 潛水員撈起2可疑布袋

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓「鬥雞玩家」失蹤案，數目不明的受害者據稱沉屍湖底，海岸防衛隊今天出動潛水人員展開搜尋作業，截至傍晚已撈起2個內容不明的布袋。

菲律賓海岸防衛隊今天出動3支潛水隊伍，共49人，在馬尼拉以南近90公里的塔爾湖（Taal Lake）的不同潛水點，展開了湖底搜尋作業。

現場潛水指揮官杜維亞（Geronimo Tuvilla）表示，截至傍晚撈起2個布袋，已交給警方鑑識內容物，以及是否與鬥雞玩家失蹤案有關。

杜維亞說，布袋長年泡水結構已變脆弱，潛水人員必須先用其他袋子包裹，以防上浮時散落。

菲律賓警方昨天已先根據線報，在塔爾湖畔發現一個布袋，裡面裝有被焚燒的骨骸，但仍需進一步檢驗，以確定是否為人骨。

2021年4月至2022年1月期間，有34名鬥雞愛好者、組頭及相關工作人員接連失蹤。一名嫌犯最近供稱，這些人因詐賭都已被殺，沉屍於塔爾湖，且遇害者遠不止34人，可能多達百人。

塔爾湖面積234.2平方公里，最大水深172公尺，潛水人員表示，湖下能見度只有1公尺左右，使得搜尋作業更形困難。

菲律賓司法部長芮慕拉日前表示，有15名警察負責對受害人行刑，都已被限制行動。

馬尼拉 菲律賓 失蹤

延伸閱讀

丹娜絲重創嘉縣 義竹這處光電板被形容「扭曲的線條美到令人讚嘆」

線上博弈集團在台設機房專詐大陸人 假電腦公司3個月經手5000萬

首次登陸嘉義丹娜絲釀重災 嘉義氣象站紀錄還輸這個強颱

東南亞最後未公布關稅 菲國…全村的希望

相關新聞

日本鹿兒島地牛未歇…下午又發生規模4以上地震 惡石島最大震度4級

日本鹿兒島吐噶喇列島近海今（11日）於當地時間下午3時半為止，發生兩起規模4以上地震，惡石島分別感受到3到4級的震度。日...

日本關東遇大雨 橫濱人孔蓋與路面瀝青噴飛2傷

日本關東等地昨天降下大雨，橫濱市港北區內，有水柱從人孔蓋噴出，且噴飛人孔蓋與瀝青，瀝青的碎片還擊中車輛，傷及一對母子，且...

外國人駕照、購地、健保…問題多 日將設專責組織處理

旅居日本的外國人犯罪或滋擾問題增多，日本政府下周將在內閣官房成立一個事務局統籌處理。日本20日將舉行參議院選舉投開票，「...

已故女星珍柏金用9年 首個柏金包1000萬美元拍出

愛馬仕(Hermès)風靡40年的柏金包(Birkin)，以已故女星珍柏金(Jane Birkin)命名，而她拿過的首個...

《鋼彈之父》富野由悠季：人類不會在宇宙生活「移民火星太天真」

日本人氣動畫《機動戰士鋼彈》以地球和移居宇宙的人類之間衝突作為題材，不過原作者富野由悠季最近就為這個題材「打對台」，稱人類不會在宇宙生活。

日本「米騷動」漲價風波趨緩？自民黨的政治難關還在後頭

時序進入到2025年7月，日本的令和米騷動也即將邁入一年。自從2024年中開始，日本當地就陸續出現缺米風暴，雖說後來此事已逐漸消解，卻轉變為米價暴漲，日本政府被迫釋出儲備米，還搞倒了一個農林水產大臣江藤拓。後來由小泉進次郎在2025年5月臨危受命接任農水大臣，之後打破過去JA（日本農協）壟斷白米物流通路的狀態，果然米價開始陸續下跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。