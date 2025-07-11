45歲男娶第三個老婆才6歲 阿富汗童婚亂象引國際關注

阿富汗近日傳出一起童婚案，一名年僅六歲的女童，遭親生父親以金錢交易的方式，被迫嫁給一名45歲且已婚的男子。這起事件曝光以後，立刻引發國際社會關注以及各方撻伐。

據NDTV報導，這起事件發生在阿富汗南部馬爾賈區（Marjah district）。該名45歲男子已經有兩個妻子，卻還是給了女童父親「聘金」，促成這段不平等的婚約。這場6月27日舉辦的婚禮，因新郎與女童新娘的照片流出，在網路上引起譴責，雖然塔利班當局並未發表正式聲明，但據了解當局已經介入此事，阻止女童被送往男子家。塔利班表示，女童必須等到九歲，才能被送往夫家，不過這樣的道德標準仍令外界不解。

這起事件僅讓女童父親與當事男子遭到短暫拘留，女童目前還留在父母家。這樁婚事是根據阿富汗當地傳統「walwar」，雖然也是夫家要給予聘禮的意思，但在當地，是以新娘的外貌、教育程度等來決定聘金。

塔利班於2021年重新掌權，從那時起，阿富汗的童婚和早婚就持續增加。這類婚姻之所以增加，主要是因為當地居民十分貧困，又禁止女性受教育，導致男女身分不平等。按當地之前的民法規定，女童最低結婚年齡應為16歲。不過目前塔利班已經不按此法管理阿富汗。

聯合國婦女署於2024年的報告指出，塔利班禁止女童受教育，導致全國童婚率飆升25%，早育率增加45%。人權組織也呼籲國際社會介入，認為這些行為觸犯了基本人權，更會為被迫早婚的女童帶來嚴重的身心後果。