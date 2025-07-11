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失智症有跡可循 研究：四種疾病是早期指標

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現四種疾病與罹患失智症有關。示意圖／ingimage
研究發現四種疾病與罹患失智症有關。示意圖／ingimage

美國一項最新研究指出，失智症並非單一路徑導致，而是四種明確的病症引發大腦退化。該研究有望為失智症診斷與預防帶來重大突破，未來將能以此為預測，量身打造治療計畫。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上。研究團隊分析超過2.4萬份病例，找出四種導向失智症的關鍵病程路徑，包含精神疾病、大腦功能障礙、輕度認知障礙與心血管疾病。

研究發現，罹患高血壓，後來出現憂鬱症狀的患者，日後更容易罹患阿茲海默症。專家認為，目前這些病症都被獨立診斷，但在知道這些疾病的關聯後，未來便能依序檢驗，更早判斷出罹病風險。

負責該研究的提摩西．張（Timothy Chang）是加州大學洛杉磯分校的神經學教授。他表示，辨識疾病發展路徑，有助於推動「個人化治療」。舉例來說，針對體重過重、高血壓患者等，若能及早介入治療（如使用GLP-1減重藥物），就可能延緩罹患失智症。

據衛生福利部資料顯示，截至去年為止，台灣65歲以上失智症人口約為35萬人。預估至民國120年，全台失智症人口將突破47萬人，至130年更將達近68萬人，顯示社區高齡者失智症人數將呈逐年上升趨勢。

該研究也指出，生活習慣對預防失智症至關重要。規律運動、健康飲食和社交互動，都能有效降低罹病風險；每天做填字遊戲等動腦的活動、維持學習習慣等，也能延緩大腦老化。

失智症

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