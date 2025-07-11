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阻冒險渡海 英法達成「一進一出」移民協議

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

英國法國今天同意一項試行計畫，搭乘小船橫渡英吉利海峽的部分非法移民將被送回法國，英國並將接收相同數量經認定為合法的庇護申請者。

坐小船橫渡英吉利海峽（English Channel）尋求庇護的移民人數今年上半年創歷年同期新高，英國政府難以平息邊境管制不力的批評聲浪。

美聯社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在倫敦宣布這項協議。儘管初步計劃送回的人數有限，英國官員表示，此舉創下將非法移民送回法國的先例，堪稱一大突破。

施凱爾在記者會中告訴記者：「雖然沒有妙招，但透過共同努力、新戰術和更強烈意圖，我們終能扭轉局面…這是第一次，在移民乘坐小船抵達英國後將其拘留，隨即送回法國。」

施凱爾推動這項被稱為「一進一出」（one in, oneout）的協議，希望阻止冒險渡海。協議定本週上路。

移民在法國海岸被人蛇送上漏氣橡皮艇的照片已經導致相關偷渡事件在英國成為嚴重政治問題。今年截至目前為止已有逾2萬1000人坐小船偷渡到英國，比去年同期增加56%。

英國 移民 法國

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