聽新聞
0:00 / 0:00
日本鹿兒島地牛未歇…下午又發生規模4以上地震 惡石島最大震度4級
日本鹿兒島吐噶喇列島近海今（11日）於當地時間下午4時半為止，發生三起規模4以上地震，惡石島分別感受到3到4級的震度。日本氣象廳表示，沒有海嘯之虞。
日本時間下午4時09分，鹿兒島發生地震，震央在吐噶喇列島近海，推估規模4.7，十島村惡石島觀測到4級震度；4時21分又在附近發生規模4.6的地震，深度20公里，惡石島震度3級；4時30分左右，又有規模4.7，最大震度4級地震。目前未傳出災情。
吐噶喇列島近海從上月21日起地震活動頻繁，本月3日觀測到震度6弱的強震，之後也接連有震度5級的搖晃。該 地區2023年及2021年也有頻繁的地震，但今年震度1以上的有感地震，已刷新紀錄。氣象廳呼籲仍要住意最大震度6級的強震。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言