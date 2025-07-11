危險性鯊魚滯留雪梨近岸更久 未來恐全年出沒

研究人員今天表示，由於海洋暖化，對人類頗具危險性的公牛鯊每年在雪梨（Sydney）海灘附近徘徊的時間更長，不排除有朝一日會整年都在沿岸遊蕩。

公牛鯊雖非淡水鯊類，卻能跑到淡水活動而與多數海鯊有別。牠們可以在靠近海域的河流出沒，攻擊人類機會因而增加。

法新社報導，澳洲一個國家級資料庫數據顯示，鯊魚襲擊在熱愛水上活動的澳洲其實相當罕見，然而最嚴重的咬傷事件多半來自3種鯊魚：公牛鯊、大白鯊與虎鯊。

公牛鯊是洄游性掠食動物，每年冬天當雪梨海域水溫長時間低於攝氏19度時，會北游至昆士蘭外海的溫暖水域。

一隊科學家分析92隻被標記的洄游性鯊魚15年來的聲波追蹤資料，研究區域包含邦代（Bondi）海灘及雪梨港。

魯比茲（Nicolas Lubitz）是位於澳洲昆士蘭的詹姆士庫克大學（JCU）研究人員，他說記錄顯示現在這些公牛鯊每年夏天在雪梨海邊徘迴的平均時間，比2009年時多出15天，「牠們待得越久，跟人類及獵物接觸的時間就越長」。

澳洲周邊從1791年以來，共發生1200多起鯊魚襲擊事件，當中超過250起有人員死亡。

這份發表於同儕審查學術期刊「整體環境科學」（Science of The Total Environment）上的研究指出，研究人員發現2006到2024年間的10月到5月，邦代海灘的水溫平均變暖攝氏0.57度。

此外，研究人員指出從1982年至2024年，該海域夏季以遠端感測所觀測到的海水表面溫度，平均增溫攝氏0.67度。

魯比茲說：「如果這樣的暖化趨勢持續下去－可以說非常有可能－那就代表這些動物會越來越常出現在牠們季節性分布範圍的邊緣地帶，而目前這個邊界位於新南威爾斯州（New South Wales）中部至南部海域。」

「有可能幾十年後，公牛鯊會整年都待在雪梨海灘附近。」