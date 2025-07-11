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日本關東遇大雨 橫濱人孔蓋與路面瀝青噴飛2傷

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本關東等地昨天降下大雨，橫濱市港北區內，有水柱從人孔蓋噴出，且噴飛人孔蓋與瀝青，瀝青的碎片還擊中車輛，傷及一對母子，且造成部分道路塌陷。

日本TBS電視台與神奈川電視台（tvk）報導，氣象廳指出，關東甲信地區為主的區域昨天降下大雨，氣象廳針對9個都縣共55個地方發布「破紀錄短時間大雨情報」，這種警報代表觀測到數年才會發生一次的大雨。

橫濱市與川崎市等地昨晚也接獲「破紀錄短時間大雨情報」，港北區晚間7時起的3小時就觀測到89毫米的豪雨。晚間7時30分過後，港北區的市營地下鐵高田車站前的交叉路口，有人孔蓋被水柱噴飛。

一名目擊者表示：「水柱約20公尺高，突然聽到爆裂聲，原本灰色的道路變黑了，我當時就認為發生塌陷。」

當地警方與橫濱市政府表示，這起事件造成附近3輛車受損，其中1輛車的擋風玻璃因為瀝青碎片飛濺而碎裂，車內1名9歲男童與男童母親，手部與肩膀受到輕傷。

瀝青 日本

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