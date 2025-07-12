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憂電費過高不開冷氣…高齡獨居者中暑送醫數激增 一動作成救命關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
高齡者對氣溫變化反應較慢，且常捨不得開冷氣而影響健康。情境示意圖。圖／Ingimage
高齡者對氣溫變化反應較慢，且常捨不得開冷氣而影響健康。情境示意圖。圖／Ingimage

根據日媒「The Gold Online」報導，今年夏天十分酷熱，但對許多高齡者來說，「開冷氣」卻是一項奢侈的選擇。儘管只需按下遙控器，就能避免中暑危機，但經濟壓力和「我沒問題」的錯誤認知，卻讓他們陷入危險。

像是住在山形縣的74歲真知子女士（假名），就因擔心電費過高，在室溫超過31.7度時仍堅持不開冷氣。在東京工作的兒子隆志因過年時無法回家，隔了一年才回老家探望。他回家見到母親時，才驚覺母親身體虛弱，臉色泛紅，卻仍嘴硬說「我很好」。實際上，她每月僅靠12萬日圓（約新台幣2萬4千元）年金過活，面對高漲的物價和電費，只能節省度日。

根據消防廳統計，今年7月第一週，全日本有超過1萬人因中暑送醫，其中近六成是高齡者。加上內閣府資料指出，目前日本65歲以上獨居者高達855萬戶，占整體高齡家庭的三成以上，使得這群人面臨更高風險。此外，據LIFULL senior照護的調查發現，雖然八成高齡者表示會注意預防中暑，仍有約兩成坦言「盡量不用冷氣」或「完全不用」。其中逾五成表示，主因是物價上漲導致生活壓力變大。

而現在每月收入45萬日圓（約新台幣9萬元）的隆志，在扣掉貸款和教育費，以及加上物價高漲的壓力下，經濟上實在也沒有太大餘裕，因此真知子也每次說著「我很好」來避免兒子擔憂。不過，子女的「主動關心」是絕對關鍵，應直接詢問家中氣溫、是否有在使用冷氣、是否需要協助電費？畢竟生命無可替代，每月數千元，就能讓父母更安心使用冷氣，守護摯愛的生命。

高齡者 獨居 氣溫 月收入 日本 中暑

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