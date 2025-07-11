柏金包原型近3億元落槌 打破手提包拍賣歷史紀錄
時尚品牌愛馬仕（Hermes）為歌手珍柏金（Jane Birkin）設計的「柏金包」原型今天在巴黎拍賣會上以858萬歐元（約新台幣2.9億元）落槌，打破手提包拍賣歷史紀錄。
法新社報導，這款現代經典設計的手提包由一名巴黎收藏家所有。國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）網站顯示，這個手提包在電話競標中掀起激烈戰火，喊價一路飆升至700萬歐元，最終含佣金與手續費的售價達到858萬歐元。
蘇富比在聲明中表示：「經過數週來的期待，競標價格從100萬歐元起跳，現場頓時驚呼連連。」
蘇富比也說，最終得標者擊敗其他8名競爭者，是一名「來自日本的私人收藏家」。除此之外，蘇富比未透露更多細節。
先前的手提包拍賣最高價格紀錄，是鱷魚皮鑲鑽的愛馬仕28公分凱莉包（Hermes Kelly 28），由拍賣公司佳士得（Christie's）2021年在香港以51.3萬美元售出。
蘇富比先前就預告，這次柏金包原型的拍賣價格將打破上述紀錄。
根據蘇富比資料，這個手提包自珍柏金1994年捐出拍賣並將收益捐給愛滋病慈善機構以來，已經易主兩次。
這次選擇脫手這個原型包的主人是在巴黎擁有一間精品店的貝尼耶（Catherine Benier），她透過蘇富比發布聲明說，她「對結果感到相當驚訝」。
柏金包的誕生已成為現代時尚界傳奇。珍柏金曾在飛機上向搭乘同班機的時任愛馬仕集團董事長杜馬（Jean-Louis Dumas）抱怨，身為年輕媽媽，找不到符合她需求的包包。
這段對話促使1984年誕生一款放得下奶瓶等物品的大型手提包，以珍柏金的名字命名為「柏金包」。
珍柏金經常隨身攜帶這個原型包，上面刻有珍柏金姓名縮寫J.B.字樣，並具備數個獨特設計，包括封閉式金屬環、不可拆卸的背帶，還附指甲剪。
珍柏金已於2023年過世。蘇富比在拍賣前表示，手提包的狀況「反映出這位女演員兼歌手多年使用的痕跡」。
現今的柏金包僅賣給忠實的愛馬仕顧客，價格約1萬美元起跳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言