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柏金包原型近3億元落槌 打破手提包拍賣歷史紀錄

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

時尚品牌愛馬仕（Hermes）為歌手珍柏金（Jane Birkin）設計的「柏金包」原型今天在巴黎拍賣會上以858萬歐元（約新台幣2.9億元）落槌，打破手提包拍賣歷史紀錄。

法新社報導，這款現代經典設計的手提包由一名巴黎收藏家所有。國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）網站顯示，這個手提包在電話競標中掀起激烈戰火，喊價一路飆升至700萬歐元，最終含佣金與手續費的售價達到858萬歐元。

蘇富比在聲明中表示：「經過數週來的期待，競標價格從100萬歐元起跳，現場頓時驚呼連連。」

蘇富比也說，最終得標者擊敗其他8名競爭者，是一名「來自日本的私人收藏家」。除此之外，蘇富比未透露更多細節。

先前的手提包拍賣最高價格紀錄，是鱷魚皮鑲鑽的愛馬仕28公分凱莉包（Hermes Kelly 28），由拍賣公司佳士得（Christie's）2021年在香港以51.3萬美元售出。

蘇富比先前就預告，這次柏金包原型的拍賣價格將打破上述紀錄。

根據蘇富比資料，這個手提包自珍柏金1994年捐出拍賣並將收益捐給愛滋病慈善機構以來，已經易主兩次。

這次選擇脫手這個原型包的主人是在巴黎擁有一間精品店的貝尼耶（Catherine Benier），她透過蘇富比發布聲明說，她「對結果感到相當驚訝」。

柏金包的誕生已成為現代時尚界傳奇。珍柏金曾在飛機上向搭乘同班機的時任愛馬仕集團董事長杜馬（Jean-Louis Dumas）抱怨，身為年輕媽媽，找不到符合她需求的包包。

這段對話促使1984年誕生一款放得下奶瓶等物品的大型手提包，以珍柏金的名字命名為「柏金包」。

珍柏金經常隨身攜帶這個原型包，上面刻有珍柏金姓名縮寫J.B.字樣，並具備數個獨特設計，包括封閉式金屬環、不可拆卸的背帶，還附指甲剪。

珍柏金已於2023年過世。蘇富比在拍賣前表示，手提包的狀況「反映出這位女演員兼歌手多年使用的痕跡」。

現今的柏金包僅賣給忠實的愛馬仕顧客，價格約1萬美元起跳。

蘇富比 柏金包 愛馬仕

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