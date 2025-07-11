快訊

獨／Gogoro免月租費先收設定費9千！遭疑「有異狀」 官方2動作：財務穩健

輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

新莊傳家暴！45歲醉兒討錢不成 持菜刀砍傷媽媽

《鋼彈之父》富野由悠季：人類不會在宇宙生活「移民火星太天真」

香港01／ 撰文：張子傑
大阪世博以巨型「鋼彈」的宇宙世界觀為靈感，邀觀眾思考人類未來的生活樣貌。(中央社)
大阪世博以巨型「鋼彈」的宇宙世界觀為靈感，邀觀眾思考人類未來的生活樣貌。(中央社)

日本人氣動畫《機動戰士鋼彈》以地球和移居宇宙的人類之間衝突作為題材，不過原作者富野由悠季最近就為這個題材「打對台」，稱人類不會在宇宙生活。

《產經新聞》7月10日報道，現年83歲的富野8日在東京出席一個宇宙商業活動，與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）名譽教授稻谷芳文進行對談，主持人提到現場不少參加者都是在年少時受富野筆下的「未來人類向宇宙進發」的鋼彈世界所憧憬，因此對宇宙產業感到興趣，形容他們是「富野的兒童」。

不過富野在開場白就大潑冷水，稱提出移民到火星的人很天真，指他們沒理解宇宙空間的殘酷，並形容他們是一群對宇宙距離感沒想像能力的人。

他提出多個問題，包括乘坐火箭到火星後，回程的燃料該怎麼辦、亦當地沒有補給基地等，認為如果這些人沒考慮這些事實就叫人類上火星的人全部都是業餘。

鋼彈勇士。記者趙惠群攝影／聯合報系資料照片
鋼彈勇士。記者趙惠群攝影／聯合報系資料照片

在富野描寫下的鋼彈世界提到，地球受到人口過度增長影響，部分人就移居到宇宙殖民地。他為了創作這套作品，花了20年時間思考劇內角色的移動和生活方式，最終得出「人類無法在宇宙生活」的結論，但他無法在製作鋼彈時提出這個觀點。

富野雖然否定在宇宙生活的想法，但認為人類仍有需要向宇宙發展。他提出日本在未來十年應發展太空旅遊，將遊客送上低軌道觀光；並指政治家、軍人、宗教人士及科學家都應該到低軌道衛星欣賞地球，相信可以改變大家的世界觀。

他表示，如果可以實現這種太空旅客，大家在宇宙看見的地球並沒有國界之分，而且在大約90分鐘環繞地球一周之旅中，將體會到「世界原來不是這麼大」；假如花三天觀察地球，在太空船上討論亦會獲益良多。富野希望兒童亦可能獲得這種體驗，所以必須製造安全的火箭。

延伸閱讀：

追思公司運骨灰繞地球飛行　降落時太空艙失靈　166人遺骸變海葬

太空聞起來怎樣？學者揭星球奇特氣味：木星似貓尿　它像腐爛椰菜

文章授權轉載自《香港01》

火箭 火星 宇宙 太空

相關新聞

《鋼彈之父》富野由悠季：人類不會在宇宙生活「移民火星太天真」

日本人氣動畫《機動戰士鋼彈》以地球和移居宇宙的人類之間衝突作為題材，不過原作者富野由悠季最近就為這個題材「打對台」，稱人類不會在宇宙生活。

日本「米騷動」漲價風波趨緩？自民黨的政治難關還在後頭

時序進入到2025年7月，日本的令和米騷動也即將邁入一年。自從2024年中開始，日本當地就陸續出現缺米風暴，雖說後來此事已逐漸消解，卻轉變為米價暴漲，日本政府被迫釋出儲備米，還搞倒了一個農林水產大臣江藤拓。後來由小泉進次郎在2025年5月臨危受命接任農水大臣，之後打破過去JA（日本農協）壟斷白米物流通路的狀態，果然米價開始陸續下跌。

房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死

巴西發生比特犬咬人奪命意外。因母親要外出工作，將4歲男童與兩名年幼兄姊獨留家中。4歲男童疑接近房東飼養的比特犬時，突遭攻擊撕咬，母親回家發現兒子全身傷痕報警求助，可惜已回天乏術，當場傷重死亡。母親事後因疏忽照顧導致男童死亡被捕，現獲釋等候案件審訊。

首個柏金包在巴黎拍出破2億天價 打破手提包成交價紀錄

美聯社報導，首個愛馬仕柏金包在10日的法國巴黎拍賣會拍出700萬歐元（約台幣2.4億元）天價。蘇富比拍賣行表示，這打破先...

重大考古發現！埃及人基因與美索不達米亞有遺傳關聯 研究員興奮

科學家近期發表重大考古發現。從一名古埃及人的基因組進行完整定序後，證實這名現今所發現的最古老埃及人，同時也有美索不達米亞...

鹿兒島撤村居民能回家？村長曝「一條件」：最快14日決定

日本九州鹿兒島十島村近來地震不斷，日前數十名島民搭船撤離至鹿兒島市避難。日本朝日新聞報導，十島村原本預計撤離村民在鹿兒島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。