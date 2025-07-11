房東養的比特犬奪命！母去上班獨留三童在家…4歲小兒子慘被咬死
巴西發生比特犬咬人奪命意外。因母親要外出工作，將4歲男童與兩名年幼兄姊獨留家中。4歲男童疑接近房東飼養的比特犬時，突遭攻擊撕咬，母親回家發現兒子全身傷痕報警求助，可惜已回天乏術，當場傷重死亡。母親事後因疏忽照顧導致男童死亡被捕，現獲釋等候案件審訊。
綜合外媒報導，死者為4歲男童恩佐（Enzo Gabriel Silva Custodio）。事件發生於今年7月2日，當日早上，25歲母親莎賓娜（Sabrina Silva）將恩佐與另2名分別7歲及9歲的兄姊留在家中，自己前往上班。
回家驚見兒子全身重傷報警
至中午時分，母親莎賓娜回家吃午餐，赫然發現四歲小兒子恩佐全身重傷滿布血痕，立即報警求助，惟救護人員到場證實恩佐已傷重死亡。警方將恩佐遺體送往解剖檢驗，莎賓娜則被指涉疏忽照顧引致死亡罪，被警方拘捕。
據當地警方透露，涉事比特犬為房東飼養，估計恩佐在犬隻吃飯時太靠近，導致犬隻感到威脅才突然發動攻擊，而莎賓娜一直以為該犬十分溫馴，才會同意房東將狗留在他們的家。
母親涉疏忽致死罪獲准保釋候審
莎賓娜在7月3日獲得釋放，等待案件審訊，而恩佐的兄姊被暫交由親戚照顧，涉事比特犬已被帶走送往動物中心接受觀察。莎賓娜代表律師指，莎賓娜也是事件受害人，她痛失兒子，對她來說已是最痛苦懲罰。
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文章授權轉載自《香港01》
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