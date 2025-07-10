北海道羊蹄山腳遭違法伐林 日媒揭「中國村」構想

日本北海道羊蹄山山腳下先前被揭發疑似有中國人違法開發。週刊調查發現，這起伐林行動涉及7起違法，且背後構想更大。與中國有關的一家不動產公司在周邊囤地，製作相關簡報與中文版宣傳，號稱打造「全新生活型態」，居民憂心該地恐變成「中國村」。

羊蹄山位於日本北海道南部的名山，在支笏洞爺國立公園範圍內，海拔1898公尺，形狀很像高3776公尺的富士山，有「蝦夷富士」之稱。羊蹄山的名水使得山腳的農業與畜牧業蓬勃發展，也鄰近著名的觀光地二世谷町。

羊蹄山山腳下的俱知安町巽地區，日前被揭露有疑似中國人違法建造別墅、大規模伐林。「週刊文春」報導，相關人士表示，若要砍伐超過1公頃的森林，必須事前取得林地開發許可。但是，業者未經許可私自砍伐，行政機關調查後發現，實際被砍伐面積高達約3.9公頃，遠超法規上限。

確定違法森林法後，工程已於6月5日被北海道政府勒令停工。俱知安町議員波方真如表示，「雖然這起事件最近才被媒體報導，但實際上工程早在2023年就開始，當地居民從那時起就很擔心」。

「週刊文春」記者走訪調查發現，這起建築工程「涉及大量中國籍勞工」，現場「禁止進入」警示牌也有中文版。追查資金來源，發現與中國有很深淵源。

相關人士透露，主導施工的是一家總部設在札幌市的不動產公司「J社」，社長出身中國，甚至這塊土地原本所有者也是J社，去年11月才賣給目前的建築業主。土地所有人在登記簿上填寫的「日本國內聯絡人」，就註記為J社。此外，承包工程的建設公司，登記地址和J社以前的公司地址相同，所有事情似乎都是J社從中操盤。

「週刊文春」調查發現，這次伐林涉及7起違法事項。首先是伐林面積超過1公頃，事前未取得許可，違反「森林法」；其次，即使砍伐0.99公頃也要事前申報，但業者依舊未申報，再次違反「森林法」；第3，事前沒有提交建築確認申請，違反「建築基準法」。

第4，刻意少報開發面積，違反「都市計畫法」；第5，開發影響景觀，且未依規定召開居民說明會，違反「景觀條例」；第6，沒有申報土地形質變更，違反「土壤污染對策法」。最後，進行水源地周邊的土地買賣時，未提前3個月報備，違反「水資源保全條例」。總計犯下「7大罪狀」。

然而，這次非法砍伐的3.9公頃，對J社來說可能僅冰山一角。根據町政府相關人士，J社近年來悄悄在這一帶「囤地」，購入的土地陸續轉手給中國相關的個人或企業。

「週刊文春」調查羊蹄山北側山腳一帶的土地登記簿發現，從2019年到2025年間，J社在這一帶陸續購入超過100筆地號，總面積約60公頃，相當於13個東京巨蛋大小。而其中有1/4（約17公頃）已經被轉售給10個以上，推測為中國相關的個人或企業。

而且，J社的野心並未停止。一名當地居民說，「今年春天，J社員工來參加我們當地居民的聚會，他說，公司打算一路買下去，直到把蝦夷富士（羊蹄山）外圍、逼近國家公園邊界的地區都納入口袋。我問他，『你們是打算買一整圈嗎？』，他說是。」

而投入如此巨大勞力與金錢的背後，有個更大的計畫。

J社據稱向町公所遞交了一份長16頁、名為「俱知安町NEW LIFE PROJECT（新生活計畫）」的提案。提案內容表示，「我們從大約10年前，就深深感受到俱知安町的魅力和潛力，包含二世谷，以及蘭越地區在內，我們已經在調查費與收購土地方面投入超過15億日圓（約新台幣3億元）」。

提案還說，「我們和其他外資案不一樣，不只要在土地上蓋公寓或飯店，而是要提供永續的周邊服務與空間設計，打造全新生活方式。為此，必須取得可以實現村落（Village）化規模的一整片區域」。

提案最後總結，「我們的目標是實現提供居住、遊玩、飲食、創造、就業的『俱知安NEW LIFE』」。

「週刊文春」稱，在這些華麗辭藻背後，這份提案的核心內容可歸結為，J社藉由中國資本在俱知安町大規模投資，收購大量土地推動「村落化」，然後要打造「新生活」。實際上，這就是一份「中國村」計畫書。

根據提案，這個「村落」裡有一個惹人注意的空間為「礦泉水裝瓶蒸餾廠」，暴露可能要出售羊蹄山的水源。根據提案，全體項目以2035年完成為目標，今年是啟動時期，這個蒸餾廠預計明年動工，並於2027年開始生產。

熟悉提案的相關人士說，「水預計從蒸餾廠週邊的水源地汲取，製造出來的礦泉水考慮出口至中國等地」。

議員波方真如表示，有關這個「中國村」計畫，有發現針對中國人製作的資料，還有用中文撰寫的別墅銷售網站。J社一度還在新千歲機場針對中國人投放廣告。這可能是一處主打中國富裕層、以長期滯留為目的打造的別墅區」。

週刊調查發現，J社社長在中國出生、學生時期移居日本的40多歲男性，時常往返海內外，在札幌市擁有多處豪宅與公寓，也以在紅燈區薄野出手闊綽聞名。據稱他的人脈很廣，和日本政治圈也有交情，別墅在今年初被停工時，曾尋求當地議員幫助。違法伐林的相關報導出爐後，他目前已經神隱。