重大考古發現！埃及人基因與美索不達米亞有遺傳關聯 研究員興奮

科學家近期發表重大考古發現。從一名古埃及人的基因組進行完整定序後，證實這名現今所發現的最古老埃及人，同時也有美索不達米亞的血統。然而，科學家也提醒，仍需收集更多資料來呈現整體多樣性。

「自然」（Nature）雜誌7月2日發布一項考古研究結果。研究為一名古埃及男子進行基因組測序，結果顯示，這名生活約在5000年前的男子，血統同時來自美索不達米亞和北非。

英國「法蘭西斯・克利克研究所」（Francis CrickInstitute）研究員斯科格倫德（Pontus Skoglund）以研究報告共同作者身分說：「測序成功讓我非常興奮。」

此次測序的是有史以來，最古老且最完整的基因組，成功可能性微乎其微。在此之前，只有3個古埃及人的基因組被成功定序，而且僅部分定序。

這名被研究的古埃及男子遺體，於1902年首次在上埃及努韋拉特（Nuwayrat）的一座古墓出土。研究人員根據放射性碳定年法，發現這名古埃及男子生活在約西元前2855年至2570年左右。

「生活科學」（Live Science）新聞網站指出，當時上下埃及剛統一為一個穩定的古埃及王國，全球知名的階梯金字塔和吉薩大金字塔都在此時期建造。

斯科格倫德說，這個時期的脈絡為研究人員提供一個了解古埃及人基因根源的難得機會。

男子被埋葬在一個石窟墓穴的陶罐中，保存完好，因此可以對其牙根的兩份DNA提取物進行測序。研究人員將他的基因組與其他數千個已知基因樣本庫進行比對。

最終結果顯示，這名男子大部分的基因組可追溯到北非新石器時代，另有約20%的基因則與東部「肥沃月彎」（Fertile Crescent）地區有關聯，包括古代美索不達米亞及其鄰近地區。

擔任此研究報告第一作者的義大利生物人類學家賈可布斯（Adeline Morez Jacobs）表示，由於此男子大部分的遺傳血統與北非有關，因此可推論，至少現在有部分的埃及人也是來自北非當時的當地人口。

賈可布斯強調，更值得注意的是古埃及與美索不達米亞的聯結。

賈可布斯進一步解釋說，從過去的考古學可得知，埃及文化和東部肥沃月彎文化相互影響數千年。這兩個群體彼此在古代共享物品、動植物、書寫系統和農耕方式；但現在從這個基因組測序結果可證明，這兩個群體還曾經進行過更深入的血統融合。

然而，賈可布斯最後也提醒，這名男子的基因只是一個個體研究，可能尚不足以代表他那個時代更廣泛的埃及人口。

「還需收集夠多的資料來代表整體的多樣性。」