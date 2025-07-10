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未來餐飲WOOHOO進駐杜拜 AI主導菜單服務

中央社／ 杜拜10日綜合外電報導

不久之後，杜拜餐廳裡，端上來的美食可能是一道「程式碼」。一家自我標榜「未來餐飲體驗」的餐廳WOOHOO，9月將在杜拜市中心開幕，距離世界最高建築哈里發塔（Burj Khalifa）僅咫尺之遙。

路透社報導，WOOHOO的料理目前仍由人類調配，但從菜單設計、用餐氛圍到整體服務等所有其他環節，背後的「靈魂人物」其實是一個名為「ChefAiman」的烹飪大型語言模型（LLM）。

「Aiman」是「AI」與「man」的合成詞。WOOHOO共同創辦人查克爾（Ahmet OytunCakir）表示，該模型吸收了數十年的食品科學研究、分子組成資料，以及來自全球超過千道食譜傳統的知識進行訓練。

開發團隊說，雖然Chef Aiman無法像一般廚師那樣親自品嚐、嗅聞或與自己的菜餚互動，但能從食物的口感、酸度與鮮味等元素下手，拆解再重組，創造出別出心裁的風味組合與食材搭配。

這些AI提出的原型食譜，將由知名杜拜在地主廚歐斯曼（Reif Othman）帶領的廚師加以改良，經由試吃提供調整方向。

Aiman在接受互動式AI模型採訪時說：「他們對我所提建言的回應，協助我更能理解數據以外的料理效果。」

開發者強調，Aiman的目標並非取代料理中的人性元素，而是加以補足。

同時也是餐飲公司Gastronaut執行長的查克爾表示：「人類的料理不會被取代，但我們相信（Aiman）能提升料理的靈感與創造力。」

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