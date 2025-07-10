快訊

說中文被針對！陸客遊日見民宿四國語言告示 「1特殊對待」掀怒火

有望超越輝達？台積電將成AI晶片最大贏家 外媒曝：需注意1弱點

丹娜絲颱風致災逾3萬戶仍停電 台南宣布12區明再停班停課

與全球千座水壩「蓄水龐大」有關？研究曝：造成地球極點位移

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

最新研究顯示，全球自1835年以來已建造數千座水壩，地球的極點也因水壩蓄水量的重量而從地球的自轉軸「漂移」開來。

根據「生活科學網站」（LiveScience.com），科學家發現大型水壩儲存大量水體，導致地球的質量在全球範圍內重新分布，從而使地殼相對於地函（地球內部的中間層）的位置發生了位移。

地函軟而黏，地殼則是一個可以在地函上滑動的堅固外殼，研究人員表示，地殼上的重量會導致地殼相對於地函的移動，同時也會改變地球極點的位置。

根據一項最新發表在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）的研究報告，研究人員表示：「地球內部或表面的任何質量運動都會改變自轉軸相對於地殼的方向，這個過程稱為真正極移」。

在這項新研究中，研究人員分析了從1935年到2011年期間，全球興建的6862座水壩對地球極點的衝擊。研究團隊使用一個已發表的水壩資料庫，這個資料庫曾揭示這些水壩的蓄水量。這些蓄水量足以將美國大峽谷填滿2次。龐大的蓄水量已導致全球海平面下降2.3公分。

研究人員發現，這些水庫儲存的水體已導致地球的兩極總共位移了1.1公尺。

研究主筆、哈佛大學地質學、地球物理學和行星科學研究生瓦倫西奇（Natasha Valencic）指出：「當我們用水壩攔截水時，不僅阻止水流向海洋，導致全球海平面下降，也會在世界各地以不同的方式重新分配地球質量。」

研究人員利用電腦模擬與模型計算，發現極漂移在研究期間內呈現2個明顯階段：

在1835至1954年的第1階段：北美與歐洲大量興建水壩，使北極點向東經103度移動約20公分。在1954年至2011年的第2階段，東非與亞洲大規模興建水壩，導致北極點向西經117度移約57公分。

由於極漂移並非線性，而是一條搖晃不定的線，這就是為什麼兩個方向的位移加起來不會是1.1公尺。

瓦倫西奇指出，極點的變化對地球歷程影響相對較小，但水壩對海平面的影響值得關注。「我們不會因為極地總共移動了約1公尺而進入新冰河期，但這卻確實會對海平面造成一定的影響。」

規模 網站 科學家 水庫 極地 團隊 北極 位置

延伸閱讀

地球自轉加速了！今天「變短1.3毫秒」成今年最短日 原因仍未知

繞地球14圈！亞洲貿易代表赴美談關稅已飛行770小時 台灣排第三

勇消救溺1死2命危 專家點出水壩渦流區大陷阱…致命危機反是救生衣

PAPILLON DOUX 香氛美學 × 永續生活 —在氣味之中，調香師許博士對地球的溫柔行動

相關新聞

鹿兒島撤村居民能回家？村長曝「一條件」：最快14日決定

日本九州鹿兒島十島村近來地震不斷，日前數十名島民搭船撤離至鹿兒島市避難。日本朝日新聞報導，十島村原本預計撤離村民在鹿兒島...

花完就收手！TikTok瘋傳「現金週末」拯救月光族

隨手一「嗶」就能輕鬆付款，方便的電子消費方式，反而成為年輕人不小心超支的兇手之一，讓月光族越來越多。為了控管預算，近期TikTok上掀起一股「回歸平凡」的支付方式。藉由禁止刷卡和行動支付，運用現金來有意識的控制自己的消費金額。

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

日本米價高漲的問題引發不少民怨。雖然目前價格已有下降趨勢，但緊接著7月20日的參議院選舉即將到來，對於自民黨而言仍是政治難關。

日企控大阪萬博會中國館 尚欠6000萬日元工程款

據日本共同社報導，作為二級分包商參與「大阪．關西萬博會」中國館建設的日本奈良市某電氣工程公司社長9日在大阪府政府大樓舉行...

中巴簽「兩洋鐵路」協議 若建成海運省12天還能避稅

中國計畫與巴西建設一條連接大西洋和太平洋的「兩洋鐵路」計畫有了新進展。據巴媒報導，巴西與中國7日已簽署聯合研究兩洋鐵路可...

「糖尿病」芭比娃娃首上市 宣揚多元包容 向糖友致意

知名玩具商「美泰兒」(Mattel)為了宣揚多元包容理念，推出首款配備第1型糖尿病(T1D)醫療輔具的芭比(Barbie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。