與全球千座水壩「蓄水龐大」有關？研究曝：造成地球極點位移

最新研究顯示，全球自1835年以來已建造數千座水壩，地球的極點也因水壩蓄水量的重量而從地球的自轉軸「漂移」開來。

根據「生活科學網站」（LiveScience.com），科學家發現大型水壩儲存大量水體，導致地球的質量在全球範圍內重新分布，從而使地殼相對於地函（地球內部的中間層）的位置發生了位移。

地函軟而黏，地殼則是一個可以在地函上滑動的堅固外殼，研究人員表示，地殼上的重量會導致地殼相對於地函的移動，同時也會改變地球極點的位置。

根據一項最新發表在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）的研究報告，研究人員表示：「地球內部或表面的任何質量運動都會改變自轉軸相對於地殼的方向，這個過程稱為真正極移」。

在這項新研究中，研究人員分析了從1935年到2011年期間，全球興建的6862座水壩對地球極點的衝擊。研究團隊使用一個已發表的水壩資料庫，這個資料庫曾揭示這些水壩的蓄水量。這些蓄水量足以將美國大峽谷填滿2次。龐大的蓄水量已導致全球海平面下降2.3公分。

研究人員發現，這些水庫儲存的水體已導致地球的兩極總共位移了1.1公尺。

研究主筆、哈佛大學地質學、地球物理學和行星科學研究生瓦倫西奇（Natasha Valencic）指出：「當我們用水壩攔截水時，不僅阻止水流向海洋，導致全球海平面下降，也會在世界各地以不同的方式重新分配地球質量。」

研究人員利用電腦模擬與模型計算，發現極漂移在研究期間內呈現2個明顯階段：

在1835至1954年的第1階段：北美與歐洲大量興建水壩，使北極點向東經103度移動約20公分。在1954年至2011年的第2階段，東非與亞洲大規模興建水壩，導致北極點向西經117度移約57公分。

由於極漂移並非線性，而是一條搖晃不定的線，這就是為什麼兩個方向的位移加起來不會是1.1公尺。

瓦倫西奇指出，極點的變化對地球歷程影響相對較小，但水壩對海平面的影響值得關注。「我們不會因為極地總共移動了約1公尺而進入新冰河期，但這卻確實會對海平面造成一定的影響。」