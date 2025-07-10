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鹿兒島撤村居民能回家？村長曝「一條件」：最快14日決定

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本九州鹿兒島縣十島村近期地震不斷，惡石島居民4日登上村營渡輪，撤離至鹿兒島市。路透
日本九州鹿兒島縣十島村近期地震不斷，惡石島居民4日登上村營渡輪，撤離至鹿兒島市。路透

日本九州鹿兒島十島村近來地震不斷，日前數十名島民搭船撤離至鹿兒島市避難。日本朝日新聞報導，十島村原本預計撤離村民在鹿兒島市生活約一周，但由於地震依舊持續，於是放棄避難一周後返回家園的計畫。

十島村村長久保源一郎10日宣布能返回家園的新標準，「只要連續5天沒出現震度4以上的地震，將允許居民返家，最快會在14日做出決定」。十島村最近一次震度4的地震發生在8日。該村從9日開始統計，最快會在14日做出決定。

十島村指出，他們從10日開始調查居民意向，計畫最早16日安排村營渡輪送居民返家。截至9日，十島村共有64人撤離至鹿兒島市，居住在當地親戚家或是村方安排的旅館。

鹿兒島 日本 地震

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