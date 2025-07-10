巴基斯坦警方突襲詐騙中心 149人落網含48陸籍

巴基斯坦國家網路犯罪調查局（National Cyber CrimeInvestigation Agency, NCCIA）今天表示，警方突襲一處詐騙電話中心，逮捕149人，其中71人為外國籍，大多為大陸人。

法新社報導，該調查局在聲明中說：「這次突襲查獲一處大型詐騙電話中心，涉及龐氏騙局與投資詐騙。」

「這個詐騙網絡透過各種手段欺騙民眾，非法募集巨額資金，導致民眾重大損失。」

調查局表示，他們根據線報展開行動，該詐騙集團的據點位於費索拉巴德市（Faisalabad），這座城市是巴基斯坦東部的重要製造業中心。

警方此次突襲的地點，是巴國水利電力發展署前署長的兒子阿旺（Tasheen Awan）的住處。

目前所有被捕者均被拘留，其中包括78名巴基斯坦人、48名大陸人，以及來自奈及利亞、菲律賓、斯里蘭卡、孟加拉、辛巴威與緬甸的公民。

此外，149名嫌犯中，有18人為女性。