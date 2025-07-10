快訊

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

大雨未歇！高雄宣布「6個行政區」明天停班停課

持續仰賴廉價勞力 越南國會示警：發展恐將落後

中央社／ 河內10日專電

豐沛、年輕的勞動力越南的國家發展優勢，不過越南國會監督代表團警告，倘若越南繼續依賴普通、廉價勞動力的成長模式，將面臨發展落後的風險

越南政府向來關心提升當地勞動力素質，以推動國家發展與產業轉型。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會常務委員會今天上午針對有關人力資源發展的專題監督報告提出意見。

越南國會文化社會委員會主任阮得榮（Nguyen DacVinh）在報告中表示，越南目前的人力資源基本滿足經濟與社會發展的需求，有將近4730萬的勞動力在公部門以外的機構工作，占總勞動力的89.3%。

然而，阮得榮指出，數位化時代對勞動力素質的要求日益提高，越南正面臨頂尖專家、總工程師嚴重不足的危機，尤其是在人工智慧、半導體、高科技、國防安全工業、水文氣象領域方面。

越南國會監督代表團建議，應調整勞動市場結構，朝著優先使用高素質、高收入人力的方向邁進，而非繼續依賴廉價勞動力。報告指出：「應要求外國合作夥伴承諾技術轉移，限制加工代工、勞力密集產業及使用未經培訓的人力。」

專家認為，越南的薪資與人力成本低於區域內其他國家，因此仍是紡織、皮鞋、電子組裝、木材加工等加工產業的投資目的地。然而，若不提高人力素質，這種模式很難在生產力與附加價值上帶來突破。

越南國會監督代表團還指出，人力培訓體系存在許多問題，像是技職教育未能切合市場需求。基礎科學、農林漁業領域的大學生比例繼續下滑，許多經濟、法律、金融專業的大學畢業生在技能、適應能力與專業性未達要求。

風險 越南 薪資 薪水 勞動力 依賴 人力

延伸閱讀

商億營收／6月3.2億元、年增3.1% 樂觀看下半年成長

民團發出醫界支持大罷免共同聲明 盼國會正常運作

蕭文生：藐視國會罪應採行政罰 不贊成刑罰

製鞋股利空出盡了嗎？

相關新聞

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

日本米價高漲的問題引發不少民怨。雖然目前價格已有下降趨勢，但緊接著7月20日的參議院選舉即將到來，對於自民黨而言仍是政治難關。

日企控大阪萬博會中國館 尚欠6000萬日元工程款

據日本共同社報導，作為二級分包商參與「大阪．關西萬博會」中國館建設的日本奈良市某電氣工程公司社長9日在大阪府政府大樓舉行...

中巴簽「兩洋鐵路」協議 若建成海運省12天還能避稅

中國計畫與巴西建設一條連接大西洋和太平洋的「兩洋鐵路」計畫有了新進展。據巴媒報導，巴西與中國7日已簽署聯合研究兩洋鐵路可...

「糖尿病」芭比娃娃首上市 宣揚多元包容 向糖友致意

知名玩具商「美泰兒」(Mattel)為了宣揚多元包容理念，推出首款配備第1型糖尿病(T1D)醫療輔具的芭比(Barbie...

南法野火蔓延！馬賽機場關閉、列車停駛 400人撤離家園

法國南部近日來多處森林大火肆虐，火勢在強風及乾燥植被助長下迅速蔓延；8日發生在法國第2大城馬賽以北的野火，迫使馬賽機場關...

禁觀光客申請！日本擬10月起調整駕照換發制度 台灣暫不受影響

日本近期發生多起外國人利用「外國免許切替」（外國駕照換成日本駕照）制度在境內駕車，卻因不熟規則及路況造成事故，影響當地安全，日本警察廳今（10日）表示，將於10月起修訂制度，禁止觀光客和短期停留者申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。