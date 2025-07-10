持續仰賴廉價勞力 越南國會示警：發展恐將落後

豐沛、年輕的勞動力是越南的國家發展優勢，不過越南國會監督代表團警告，倘若越南繼續依賴普通、廉價勞動力的成長模式，將面臨發展落後的風險。

越南政府向來關心提升當地勞動力素質，以推動國家發展與產業轉型。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南國會常務委員會今天上午針對有關人力資源發展的專題監督報告提出意見。

越南國會文化社會委員會主任阮得榮（Nguyen DacVinh）在報告中表示，越南目前的人力資源基本滿足經濟與社會發展的需求，有將近4730萬的勞動力在公部門以外的機構工作，占總勞動力的89.3%。

然而，阮得榮指出，數位化時代對勞動力素質的要求日益提高，越南正面臨頂尖專家、總工程師嚴重不足的危機，尤其是在人工智慧、半導體、高科技、國防安全工業、水文氣象領域方面。

越南國會監督代表團建議，應調整勞動市場結構，朝著優先使用高素質、高收入人力的方向邁進，而非繼續依賴廉價勞動力。報告指出：「應要求外國合作夥伴承諾技術轉移，限制加工代工、勞力密集產業及使用未經培訓的人力。」

專家認為，越南的薪資與人力成本低於區域內其他國家，因此仍是紡織、皮鞋、電子組裝、木材加工等加工產業的投資目的地。然而，若不提高人力素質，這種模式很難在生產力與附加價值上帶來突破。

越南國會監督代表團還指出，人力培訓體系存在許多問題，像是技職教育未能切合市場需求。基礎科學、農林漁業領域的大學生比例繼續下滑，許多經濟、法律、金融專業的大學畢業生在技能、適應能力與專業性未達要求。