花完就收手！TikTok瘋傳「現金週末」拯救月光族

隨手一「嗶」就能輕鬆付款，方便的電子消費方式，反而成為年輕人不小心超支的兇手之一，讓月光族越來越多。為了控管預算，近期TikTok上掀起一股「回歸平凡」的支付方式。藉由禁止刷卡和行動支付，運用現金來有意識的控制自己的消費金額。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這波在網路上引發熱議的理財方式被稱為「現金週末」（Cash-Only Weekend）。使用者會在週五時提領一筆固定預算的現金，整個週末就只能用這筆錢，過程中不能刷卡、使用行動支付或是賒帳借錢，藉此來控管開銷。

理財顧問娜蒂亞・范德霍爾（Nadia Vanderhall）表示，現在大多數人都使用Apple Pay等行動支付，因為只要輕鬆感應一下就能付錢，反而讓人沒有意識到自己花掉多少錢。

她說，回歸現金的作法不只是為了省錢，更要讓人對支出有「痛感」、有意識，「這麼做你才會認真衡量每筆錢花得值不值得」。她建議在執行前，可以先估算週末有哪些活動，假設有生日派對、聚餐等，就先從ATM提領對應的金額，錢花完的時候，也就是娛樂該結束的時候。

Z世代掀起一股節流風潮，除了「現金週末」之外，之前也曾有人提出「善待自己稅」（Treat Yourself Tax），規定每次衝動購物都要存入等額金額「繳稅」，好讓自己可以在購物前多花時間思考，也能存下相對應的金額。