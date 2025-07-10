南韓央行：房價漲勢高於去年8月 短期內恐難解決

韓國銀行（相當於中央銀行）總裁李昌鏞今天指出，以首都圈為中心的南韓房價漲速高於去年8月，韓銀雖凍結基準利率，但會不會那麼快迎來「圓滿結局」仍未知。

韓銀今天宣布將基準利率凍結在2.5%，韓銀去年8月也曾因為家庭貸款激增，頂著景氣上行的壓力凍結利率，增勢在同年10月開始放緩，才又開始降息。不過，李昌鏞說，這次不知道能否像過去一樣很快出現效果。

這次利率凍結主因是為了預防房地產價格上升及家庭負債增加衍生的金融不均衡問題。李昌鏞解釋，家庭負債規模可預想仍會受先前已簽訂的契約影響，必須採取預先措施，遏制房價，緩解房市過熱情形。

李昌鏞也說，以首都圈為中心擴散的房價上升趨勢，使年輕族群感到絕望，也產生許多問題，但很難確定這樣的狀況到下個月就會獲得解決；並表示基準利率在3個月後仍很有機會維持在2.5%水準。