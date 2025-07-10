旅日外國人犯罪滋擾增多 日政府將成立專責組織

旅居日本的外國人犯罪或滋擾問題增多，日本政府下週將在內閣官房成立一個事務局統籌處理。日本20日將舉行參議院選舉投開票，「外國人問題」已成選戰焦點。

日本放送協會（NHK）、時事通信社等報導，隨著旅居日本的外國人增加，外國人做出犯罪或「迷惑」（滋擾）行為等問題也增多，日本政府除了要求外國人要做出負責任的行動，同時考慮嚴格執行行政措施，計畫在內閣官房成立一個事務局，跨省廳（部會）推動。

日本首相石破茂8日在閣僚懇談會上表示，「政府上下團結因應旅居日本的外國人犯罪等問題，下週將在內閣官房成立一個作為司令塔的事務局組織」、「以這個司令塔為中心，綜合性地推動各種政策，以實現建立與外國人有秩序共生的社會」。

石破已指示相關閣僚合作，研議具體對策。

官房長官林芳正8日在例行記者會上指出，「日本要實現經濟成長，需吸納海外的活力」、「不過，部分外國人的犯罪行為、滋擾行為，鑽各種制度的漏洞等，出現了讓日本國民感到不安、有不公平感的情況」。

日本參議院選舉7月3日起跑，20日投開票。「外國人問題」成了這次選戰焦點，各政黨紛紛提出相關政見。

執政黨自民黨主張，加速採取措施，以實現「違法外國人零」的社會。對於把在外國取得的駕照更換為日本駕照手續（日本稱「外免切替」）、外國人在日本購買不動產等，將依法嚴格應處。

立憲民主黨主張，促使日本國人與旅日外國人彼此尊重人格與個性，同時打造共生的社會。也要立法禁止以人種等為由的歧視言行。

日本維新會主張，制訂涵蓋抑制外國人比例上升的人口戰略，也要成立具司令塔功能、統籌管理外國人政策的組織。為了因應違法行為，將強化出入國在留管理廳（類似移民署）的體制，加強與警察、地方自治體（都道府縣市町村等）的合作。

公明黨主張，要將旅日外國人的社會保險費未繳納的資訊反映於居留審查上，加強做好居留管理。此外，以外國人為對象，實施日語教育、就業等支援，以期打造多文化共生社會。

國民民主黨主張，成立「外國人土地取得規制法」，規範不動產投資，以保護國土。此外，也將調查外國人在日本加入社會保險的實際情形，採取必要的對策。

共產黨主張，針對外勞，保障其與日本人一樣身為勞工的權利。此外，要遵守國際人權法，成立一個獨立於法務省（法務部）的難民認定機關等，徹底修改入管法（出入境管理法）。

參政黨這次選戰主打的政見是「日本人第一」，主張反對接納行為過當的外國人、針對外國人購地等審查應嚴格化、成立統籌外國人政策的「外國人綜合政策廳」等。

日本保守黨主張，應檢討「移民政策」、修改出入國管理法（出入境管理法）、出入國管理法的運用應嚴格化。同時，禁止外國勢力購買恐威脅國家安全的不動產。

旅日外國人鑽法律、制度漏洞的情況近來屢被媒體報導，譬如，中國人輕易換發日本駕照的問題，大批持觀光簽證入境日本的中國人即使不懂日文，也能透過文件審查與簡易測驗，輕易取得日本駕照，引發公平性與安全性爭議。

此外，日本對外國人在日本購地不設限，中國人大量購買日本土地，雖然日本政府基於國家安全考量，已修法限制特定設施周邊的土地交易，但中國資本透過日本法人，在許多度假勝地大肆購地，造成部分地區居民擔憂「實質治外法權化」。

東京都的鄰縣埼玉縣川口市的庫德族難民問題也備受討論。川口市目前約有2000名來自土耳其的庫德族人，多半是以申請難民方式入境日本，短暫居留，但有多人申請未獲准也未離境，部分群體甚至涉及街頭鬥毆、不法就業等。

此外，外國人不當或濫用日本健保、社會福利的情況也存在。例如，有中國人以短期就學簽證加入健保，接受高額醫療後返國。還有外國人濫用育兒津貼、不當申請失業或勞災保險、假結婚、申請生活保護（低收入戶補助）等的案例。