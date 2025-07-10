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日企控大阪萬博會中國館 尚欠6000萬日元工程款

聯合報／ 大陸中心／即時報導
一家參與大阪萬博會中國館建設的包商指控，約6,000萬日元工程費尚未被支付。圖為中國館外觀。（新華社）
一家參與大阪萬博會中國館建設的包商指控，約6,000萬日元工程費尚未被支付。圖為中國館外觀。（新華社）

日本共同社報導，作為二級分包商參與「大阪．關西萬博會」中國館建設的日本奈良市某電氣工程公司社長9日在大阪府政府大樓舉行記者會，強調6,000萬日元（約合新台幣1,200萬元）工程費尚未被支付。

該社長稱，去年11月至今年3月實施的監視器攝像頭管線設置等追加施工費用尚未支付。據稱由於總包商未支付給一級分包商，因此費用支付滯後。

該社長指出，日本國際博覽會協會應盡快確認這一問題，並強調「施工沒有問題且趕上了工期，（不支付費用）令人氣憤。只是利用我們」。

共同社稱，大阪萬博會海外展館除中國館外，美國和安哥拉、馬爾他等展館也有分包商傳出遭積欠工程款問題，這些廠商已成立「受害者之會」，上個月即要求大阪府對面臨倒閉危機的企業應先緊急墊付費用，並對未支付費用的企業進行指導。

另，共同社日前曾報導，大陸國務院副總理何立峰可能會出席11日大阪萬博會的中國國家日活動並訪日。

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