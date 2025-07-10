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禁觀光客申請！日本擬10月起調整駕照換發制度 台灣暫不受影響

聯合新聞網／ 綜合報導
日本10月起將修訂駕照換發制度。圖／pakutaso
日本10月起將修訂駕照換發制度。圖／pakutaso

日本近期發生多起外國人利用「外國免許切替」（外國駕照換成日本駕照）制度在境內駕車，卻因不熟規則及路況造成事故，影響當地安全，日本警察廳今（10日）表示，將於10月起修訂制度，禁止觀光客和短期停留者申請，同時將考題增加至50題，並需提供「住民票」或「在留卡」影本才可申請。

據《NHK》報導，日本「外免切替」制度因認可持有國外駕照者，具有在日本駕車的必要知識與技能，故允許可依此取得日本駕照。但因取得方法較日本人來得簡單，僅需通過簡單的10題筆試與路考，甚至不需提供日本住址、只要飯店地址就能取得日本駕照，未來只要按時更換就能一直用，吸引大批外籍人士「旅遊兼考照」。

警察廳表示，去年依此方式取得日本駕照的外國人逾6.8萬人，創有史以來最多紀錄。

由於該制度引起諸多批評，日本警察廳決定檢討此制度，未來申請者無論國籍為何，都需提供住民票或在留卡影本以確認住址，且不允許觀光客和短期遊客使用「外免切替」來取得日本駕照。此外，考試時筆試題目將從10題增加至50題，並要求正確率達90%以上，路考評分也會從嚴認定。針對已取得駕照的外國人，若更新駕照時無法提交住民票或在留卡影本，其所持有的駕照也將被取消。

警察廳稱，將從11日起公開募集民眾意見，並從10月1日開始施行。

目前外籍人士想在日本開車，除持有符合日內瓦公約會員國發行的國際駕照，及透過「外免切替」取得日本駕照外，尚有「駕照互惠」的方式，即持有日本政府特例許可國駕照正本及日文譯本便可上路，台灣、瑞士、德國、法國、比利時、摩納哥等6國均適用此方式，故台灣遊客赴日自駕暫不受影響

日本 觀光客 駕照

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