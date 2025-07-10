新制度！日本更換外國駕照「須提交住民票」…等同杜絕外國觀光客換照

日本發生多起外國人駕駛闖禍事件後，檢討修改外國駕照更換制度。日本警察廳今天公布詳細方案，未來確認住址的手續必須提交住民票副本，基本上杜絕外國遊客換照。另外，筆試考題數量也將從10題一舉增加為50題，且答對率必須有9成以上，最快將在10月1日實施。

許多外國遊客會到日本利用「外國駕照更換」（日文稱外國免許切替，簡稱外免切替）制度取得日本駕照，上路後卻因不熟悉交通規則，或是沒有公德心，引發許多亂象。一名中國男子今年5月在埼玉縣開車衝撞放學後的小學生，肇逃4天後才自首，引發公憤。警察廳當時表示，將檢討換照制度。

日本經濟新聞報導，警察廳表示，由於進行外免切替的外國人，引發肇事逃逸及逆向行駛等事件頻傳，為了提高交通安全性，換照時將強化對居住地址的確認程序。為此必須修訂「道路交通法施行規則」，從11日起啟動徵詢公眾意見程序，新制度最快將於10月1日上路。

外免切替主要是提供沒有加入「日內瓦公約」國家的外國人，在日本更換駕照使用。因為日本駕照能被100多個國家承認、不需要在日本租房有地址，也不用有合法居留身分，只要拿觀光簽證加上登記旅館地址就能合法換證，讓許多外國遊客趨之若鶩。

修訂後的規則實施後，無論國籍為何，想要換照都必須提交住民票副本（在日本有固定住址者，可向區公所申請），因此短期停留、沒有住民票的外國觀光客將無法辦理外免切替。至於居住在海外、短期回國的日本人，可接受以戶籍謄本等方式來確認住址。

持有在留資格認定證明書的外交官，以及因為參加比賽等原因來日的賽車手等，可以被視為例外處理。

考題方面，目前用來測試對交通規則理解程度的筆試考題，是附有插圖的10道是非題，合格標準是答對7題以上。修訂規則後，題數將增加5倍至50題，且不再附上插圖，想要合格必須答對9成（45題）以上，但仍提供20種語言版本。

考題將由各都道府縣的公安委員會，參考警察廳提供的範例出題。警察廳相關負責人表示，「增加到50題，就能涵蓋整體交通規則來出題」。

通過筆試會進入下一階段的技能測驗，將新增通過斑馬線、平交道等場合的考題，並採用與初次考駕照時同樣嚴格的計分標準。

根據警察廳的駕照統計資料，2024年透過「外免切替」取得日本駕照的外國人達到6萬8623人，是2015年（2萬8886人）的2倍以上。其中，來自越南的人最多，有1萬6681人，其次中國（1萬5251人）與韓國（4901人）。技能實習生和訪日外國人增加，被認為是主因。

然而，2024年外國人涉及的交通事故為7286件，也是過去10年來最多的一年。

持有台灣駕照者想要在日本開車，因為有台日相互承認駕照協定，不需要辦理外切免替，只要持有台灣駕照正本及日文譯本即可。不過，台灣是左駕、日本為右駕，因為不習慣而發生交通事故的案例時有所聞，在日本上路時需要特別留意。