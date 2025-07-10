半夜尋妻驚見她和姦夫「全裸車震」 綠帽尪肉身擋車阻逃受傷

妻子深夜不回家，丈夫覺事有蹊蹺，當然要去尋妻，結果卻迎來最不想見到的綠帽真相！新加坡1名人夫發現妻子凌晨尚未歸家，於是前往附近停車場尋人，驚見妻子和姦夫全裸在車內，懷疑正在「車震」。姦夫見狀立即開車打算逃走，綠帽夫用肉身擋車，卻從車頭引擎蓋摔下受傷，姦夫事後被控魯莽行為導致他人受傷等罪名，案件正在當地審理。

人夫一早懷疑戴綠帽

當地媒體報導，吳姓人夫本身擔任工程師，2012年和妻子結婚，住在盛港康埔華虹，50歲男被告Chia Hiok Seah（譯音謝旭佘），當時已婚，和吳妻本身是同事，份屬「朋友」經常聊天，甚至相約出門。謝男與人妻關係密切，惹來吳男不滿，且懷疑妻子和謝男有不正當關係，曾多次質問妻子，同時爆粗要求謝男切勿破壞其家庭。吳男有次見到謝男接載吳妻回家，於是大怒用鎖匙狂敲謝男私家車擋風玻璃。

直擊全裸懷疑「車震」 肉身擋車受傷

案發於2024年6月29日凌晨2時許，吳男發現妻子仍未回家，於是下樓前往盛港康埔華虹第278座多層停車場，當時他見到謝男私家車停在上述地點，起疑下一邊拍片，一邊走近，吳男發現妻子和謝男在車內全裸懷疑「車震」，於是嘗試打開車門要求他們下車。謝男試圖開車離開，吳男立即爬上車頭引擎蓋阻止，但謝男沒有理會，繼續猛踩油門，導致吳男跌倒，臉手、膝蓋及胸口多處擦傷，需要送院接受治理，且要接受手術治療，事後報警求助。

妻子提出離婚 姦夫挨告

吳妻承認出軌提出離婚，隨即辦理離婚手續，謝男被控1項魯莽行為導致他人受傷，以及1項在公眾場所裸露罪名，他不肯承認前1項罪名，卻承認餘下罪行，吳妻更陪同謝男出庭。

綠帽男形容︰傷勢嚴重

吳男在庭上作供，被問到為何沒有即時報警，吳男解釋「看到傷勢那麼嚴重，趕緊先自救，撥電叫救護車」，總共獲得14天病假，並要返回醫院拆線回診，目前行走「有時會感到不適，臉上現在還留疤」，無法進行劇烈運動，直到2024年10月仍需回診。

法庭播放「車震現場」男女全裸影片

庭上播放「車震現場」影片，見到男女在車內全裸，法官當場宣布休庭，案件目前繼續審理，3人在休庭後曾在法院門口短暫碰面，吳妻見到丈夫時表現錯愕。

停車場大部份位置均被大樹遮蓋

當地媒體前往涉事停車場了解，總共有7層樓高，部份位置均被大樹遮蓋，高樓層較少汽車停車，停車場頂樓則是空中花園。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》