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外媒揭「AI血汗工廠」！長期手動訓練AI模型 時薪僅45元

香港01／ 撰文：王海
外媒揭「AI血汗工廠」，肯亞員工長期手動訓練AI模型，時薪僅45元。 路透社
外媒揭「AI血汗工廠」，肯亞員工長期手動訓練AI模型，時薪僅45元。 路透社

據美國媒體報導，當肯亞（Kenya）工人被美國企業聘用參與有關人工智能的工作時，他們都被AI這個新興產業所吸引，萬萬沒想到與AI的相關工作竟然與傳統勞動力密集的「血汗工廠」一樣，工人工作壓力大、報酬偏低和導致身心受創。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）的報導，來自肯亞的Naftali Wambalo是一位擁有兩個孩子的父親，其擁有數學學位。他很高興能在首都奈羅比（Nairobi）的新興AI領域找到工作。

訓練AI系統不可或缺的「人機互動」（human in the loop）勞工：

而Wambalo就是現時所謂的「人機互動」（human in the loop）員工：負責對海量資料進行分類、標記和篩選，為 MetaOpenAI、微軟和谷歌等公司訓練和改善人工智能模型。

據報導，Wambalo和其他幾位同事每日坐在電腦前，面對螢幕工作8小時，研究照片和影片，在物件周圍畫圈圈並留下標記，訓練AI演算法識別它們。

像Wambalo這樣的標記員，會為汽車和行人貼上標籤，以訓練自動駕駛汽車避免撞到他們。標記員會圈出電腦斷層掃描（CT）、磁力共振（MRI）和X光片中的異常情況，以訓練AI識別疾病。即使人工智能變得越來越智能，「人機互動」員工依然不可或缺，因為總會有新的設備和發明需要人手動進行標記。

報導指，除了肯亞，在印度、菲律賓和委內瑞拉也都能找到「人機互動」員工的身影。這些國家往往工資低但人口眾多，而民眾普遍受過良好教育但失業率居高不下。

不公平的勞工待遇

儘管工作內容與AI有關，看似是一張通往未來的門來。但對很多「人機互動」員工而言，實際情況卻是天壤之別，他們表示自己受到剝削。

肯亞勞動權益人士Nerima Wako-Ojiwa表示，這些工作缺乏穩定性，有些合同只提供「臨時工作」，有時是數日，也可能是一週或一個月。她稱這些工作場所為「AI血汗工廠」，差別是工人用的是電腦，而不是製衣工廠用的縫紉機。

這些工人通常並非直接受雇於大型科技公司，而是受僱於美國科企聘請的外包公司。

「人機互動」員工的平均時薪是1.50到2美元（約新台幣44至58元）。

Wambalo指：「而這還是稅前人工。」

美國大型科企聘請的外包公司壓榨勞工？

Wambalo受僱於SAMA，這是一間美國外包公司，曾為Meta和 OpenAI招募員工。 SAMA 的總部位於加州灣區，在肯尼亞僱用3000多名員工。

報導引述內部文件顯示，OpenAI同意向SAMA支付每位員工每小時12.50美元（約新台幣365元）的人工，遠高於員工實際獲得的2美元（約新台幣58元），儘管SAMA表示，其支付的薪酬在該地區是合理的。

Wambalo對此表示異議。他認為：「如果大型科企要繼續做這項業務，就必須以正確的方式開展，你不能因為意識到肯亞是第三世界國家，就說這份工作在美國我通常會付30美元，但因為你是肯亞人，所以2美元對你來說就足夠了。」

另一名員工Nkunzimana表示，他接受這份工作是因為要養家。

他的同事Berhane Gebrekidan指，她僅靠工資糊口，一點積蓄都沒有。她說她見過有人因為抱怨工作條件而被解僱。她慨歎：「我們就像在走鋼絲」。

Wambalo指控外包公司SAMA，強迫工人以比公司要求更快的速度完成任務，如果一份為期六個月的合約在三個月內完成，他們可能會失業，而且剩下那幾個月沒有任何工資。

AI訓練的精神創傷

員工們表示，Meta和OpenAI的一些項目為他們帶來精神傷害。 Wambalo的任務是訓練AI識別並清除社交平台上的色情、仇恨言論和過度暴力內容。他必須連續數小時在電腦上，篩選網絡上最惡劣的內容。

Wambalo無奈地表示：「我看見有人被屠殺，有人與動物發生性行為，有人對兒童進行身體虐待和性虐待，亦有人自殺。」

Berhane Gebrekidan起初以為自己是受聘從事翻譯工作，但她說，她最終做的是審查肢解屍體和無人機襲擊受害者的內容。

她慨歎：「我現在甚至覺得跟人說話都很困難，哭比說話更容易。」

Wambalo指，他因為工作要在網上瀏覽的內容傷害了他的婚姻。「在無數次看見那些性行為和色情內容後，我變得討厭性。」

SAMA表示，心理健康諮詢是由「持有執照的專業人士」提供的。工人們表示，這嚴重不足。

Wambalo強調：「我們需要精神科醫生，我們需要合格的心理學家，他們確切地了解我們正在經歷什麼，以及如何幫助我們應對。」

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文章授權轉載自《香港01》

Meta OpenAI 肯亞

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