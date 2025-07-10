快訊

回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

妻癌逝！獸父把23歲小女兒當「性奴」 長女不信妹妹還施暴

香港01／ 撰文：田中貴
馬六甲1名中年男子在妻子患癌離世後，將患有學習障礙的23歲幼女當成「性奴」，甚至用腰帶毆打恐嚇保密。示意圖／Ingimage
馬六甲1名中年男子在妻子患癌離世後，將患有學習障礙的23歲幼女當成「性奴」，甚至用腰帶毆打恐嚇保密。示意圖／Ingimage

馬來西亞發生獸父性侵幼女離譜案件，長女更知情包庇！馬六甲1名中年男子在妻子患癌離世後，將患有學習障礙的23歲幼女當成「性奴」，甚至用腰帶毆打恐嚇保密。受害人向胞姊告知父親獸行，長女卻選擇相信父親，認為妹妹誣衊父親，同樣毆打受害人，受害人轉向其他親戚求助，案件才得以曝光。獸父和長女事後被捕，被帶返警署接受調查。

獸父用腰帶毆打受害人　長女以為誣衊同打

當地媒體於7月報導，涉案54歲男子和妻子育有2名女兒，一家人住在馬六甲晉巷，當中23歲幼女患有學習障礙。妻子於2008年因癌症逝世，該名鰥夫竟然多次向幼女伸出狼爪，性侵後更用腰帶毆打受害人，恐嚇幼女保密。受害人曾向25歲胞姊求助，不料胞姊不信妹妹，認為她誣衊父親，並對其施暴。

受害人轉向阿姨求救

受害人嘗試逃跑，卻不成功，她無法忍受長期遭到父親性侵淪為性奴。2025年6月6日她向阿姨求助，阿姨聞言即陪同報案。

同年7月4日，警方性罪案、虐待兒童及家庭暴力調查小組及科學鑑證組員上門進行調查，拘捕父親和長女，他們翌（5日）被帶上法庭，警方申請延長扣押令，以繼續調查。

（中國報）

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

人渣！不爽女兒結交男友　獸父2度性侵報復　官斥令人髮指這樣判

女兒8歲起遭猥褻性侵55次　獸父逼玩按摩棒︰媽媽玩具　內情更狂

文章授權轉載自《香港01》

家庭暴力 馬來西亞

延伸閱讀

以為穩定交往卻被騙砲…OL怒告性侵 法官這原因判無罪

恐怖性虐案！14歲女網友遭煙燙勒頸性侵 15歲男生被捕揭心寒性癖

15歲少女遭繼父及親兄性侵4年！校方促母報警 她知情不報超心寒

麥當勞少女打工疑遭性侵墜河亡 疑現新證據士林地檢再度調查

相關新聞

妻癌逝！獸父把23歲小女兒當「性奴」 長女不信妹妹還施暴

馬來西亞發生獸父性侵幼女離譜案件，長女更知情包庇！馬六甲1名中年男子在妻子患癌離世後，將患有學習障礙的23歲幼女當成「性奴」，甚至用腰帶毆打恐嚇保密。受害人向胞姊告知父親獸行，長女卻選擇相信父親，認為妹妹誣衊父親，同樣毆打受害人，受害人轉向其他親戚求助，案件才得以曝光。獸父和長女事後被捕，被帶返警署接受調查。

酷夏見真情！樂團成員發現宅配員「臉色不對」 遞上1物竟讓他落淚

夏季酷熱的天氣，讓許多頂著太陽的工作者更加艱辛。日本一名搖滾樂團的成員分享，日前他發現來送貨的宅配員狀態很差，擔心之際便拿了罐冰涼的飲料給對方，並說了句慰問的話，沒想到下一秒宅配員竟當場落淚...

飆高溫！日本32個地區接獲「中暑警報」 數量創2025年新高

日本多地今天持續飆高溫，共32個地區接獲中暑風險極高的「中暑警報」，接獲這項警報的地區數量為今年最多。截至今天下午，日本...

本可不那麼熱？歐洲熱浪破紀錄高溫 研究揭暖化讓今夏「多熱4度」

科學家今天表示，人類活動引發的氣候變遷，導致近期衝擊歐洲許多城市的熱浪更熱，平均而言比沒有暖化影響時還熱攝氏4度。對數以...

吃太慢被盯上？日拉麵名店祭「20分鐘用餐限制」 惹火網友急道歉

吃碗拉麵還要把握時間？以份量驚人著稱的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某家分店日前在社群發文要求「用餐限時20分鐘」，甚至對顧客的提問冷淡回應，引發日本網友炸鍋...

白骨在廁所卻裝沒事？95歲母陳屍家中10年 日男稱1理由「不敢報警」

日本發生一起離奇的「棄屍案」，警方在神戶市灘區的一處集合住宅內，發現一具性別、年齡皆不詳的白骨，並逮捕涉嫌遺棄屍體的60歲男子。經調查後發現，該遺體為嫌犯的95歲母親，男子被逮後才坦言「已知母親早在10年前就死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。