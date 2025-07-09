澳洲婦女毒菇宴釀3死遭判罪 日裔名廚痛心用其食譜

澳洲婦女派特森（Erin Patterson）被控在招待公婆等4人的牛排料理摻入毒菇，造成3人死亡，遭陪審團判有罪。澳洲日裔名廚得知派特森參考其食譜後感到痛心不已。

法新社報導，派特森被控2023年在午餐菜色威靈頓牛排中摻入致命的「死帽菇」（death capmushroom），謀殺公婆和年邁的姑媽，7日遭陪審團判有罪。

派特森這道牛排料理，除了毒菇外，其他參考了澳洲日裔名廚、暢銷食譜作家前橋凪（Nagi Maehashi）的食譜。

前橋凪表示，她打造的「完美威靈頓牛排」食譜，如今卻「捲入一場悲劇」。

她昨天在社群媒體發文表示，「得知我投入最多時間準備、原本為了帶來喜悅與幸福而創作的料理，現在竟被捲入一場悲劇，當然令人難過」。

本案審判過程持續2個多月，派特森始終堅稱牛排內摻入「死帽菇」是個意外，這種劇毒菇類是世上最致命的真菌。

但由12名陪審員組成的陪審團7日仍判決派特森謀殺3人有罪，最高可判處無期徒刑。針對第4名倖存的受害者，她也被判謀殺未遂罪成立。