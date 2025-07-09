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酷夏見真情！樂團成員發現宅配員「臉色不對」 遞上1物竟讓他落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本搖滾樂團成員發現宅配員的身體狀況不太好，便遞上一罐飲料為他加油。示意圖／Ingimage
日本搖滾樂團成員發現宅配員的身體狀況不太好，便遞上一罐飲料為他加油。示意圖／Ingimage

夏季酷熱的天氣，讓許多頂著太陽的工作者更加艱辛。日本一名搖滾樂團的成員分享，日前他發現來送貨的宅配員狀態很差，擔心之際便拿了罐冰涼的飲料給對方，並說了句慰問的話，沒想到下一秒宅配員竟當場落淚，溫暖的舉動也引起網友共鳴。

日媒grape報導，日本搖滾樂團milktub的成員bamboo近期在社群分享，某天他看到來送貨的年輕宅配員臉色很差，便從錄音室的冰箱拿出1罐冰涼的寶礦力給他，並說道「這個給你喝，請多保重身體」。沒想到宅配員下一秒竟流下眼淚，讓bamboo嚇了一跳。

bamboo表示，「如果這一瓶冰涼的寶礦力，能讓他覺得『再努力一下吧』，那我會很開心，而且寶礦力能被喝掉我也很開心，因為我有糖尿病，不能喝寶礦力水得」。bamboo也溫暖地提到，「願這位在酷暑中努力工作的宅配員一切順利」。

暖心的舉動也感動網友，貼文至今已累計超過21萬人按讚，「太帥了吧！不愧是bamboo先生，霸氣又貼心！」、「好溫柔，說不定宅配員只是熱壞了，或是正經歷什麼難熬的事吧」，也有人表示，「看到也有人跟我做一樣的事，真的覺得很開心」、「在這樣的酷暑下，像宅配員這類的戶外工作者真的非常辛苦」。

日本 樂團

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