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英郵局系統冤案首份報告出爐 1萬人有資格獲賠償

中央社／ 東京9日綜合外電報導

英國郵局數年前因會計系統錯誤導致大量員工蒙冤，獨立調查委員會8日公布首份報告，主要聚焦賠償事務，並估計目前約1萬人符合金錢賠償的資格，至少13人可能因這起事件輕生。

「朝日新聞」報導，這份報告書由英國政府成立的獨立調查委員會公布。

這是英國史上最大規模冤案，起因要追溯到1999年，英國各地郵局開始採用日本企業富士通（Fujitsu）全資子公司的會計系統「地平線」（Horizon），這套系統相繼出錯，造成會計帳目金額短少。

許多郵局分行經理等職員，因為郵政當局的壓力，被迫自掏腰包補足這個差額，無法負擔的人則面臨刑事告訴，有些受害者被判入獄、破產或失去家庭。

英國政府估計，因「地平線」的相關「證據」而被郵政當局或檢方起訴，且被定罪的個人上看952人。這些有罪判決已經陸續被撤銷，賠償受害者的作業也已啟動。

截至今年6月底，逾7900人已經獲得總計約10億9800萬英鎊（約新台幣445億元）的賠償。

不過，其中有不少人的受害狀況已無法恢復或彌補。這份報告指出，「雖無法斷言有受害者的死亡與地平線系統之間，具有直接因果關係」，但超過13人可能因苦於這起冤案而選擇自殺。

這個獨立調查委員會2020年成立，由英國高等法院的前法官領軍。這份報告書長達166頁，以298名證人與超過27萬份文件等資訊為基礎寫成。

受害者 英國 郵局

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