飆高溫！日本32個地區接獲「中暑警報」 數量創2025年新高

日本多地今天持續飆高溫，共32個地區接獲中暑風險極高的「中暑警報」，接獲這項警報的地區數量為今年最多。截至今天下午，日本測得最高溫處在福岡縣朝倉地區，達攝氏38.4度。

日本放送協會（NHK）與日本TBS電視台報導，宮城縣、岩手縣、福島縣今天也接獲「中暑警報」，這幾處今年首度被列為「中暑警報」區域。

氣象廳表示，日本今天大範圍地區，緩慢地受高氣壓籠罩，上午開始各地氣溫逐漸上升。

截至今天下午3時40分，日本各地測得的氣溫從高到低分別為福岡縣朝倉地區攝氏38.4度、大分縣日田地區38度、兵庫縣豐岡地區37.6度、京都府福知山地區37.5度、長野縣上田地區與福島縣伊達地區37.3度、廣島縣府中地區37.1度、熊本縣甲佐町地區37.1度。

而東京都部分區域也接獲「中暑警報」。

東京消防廳表示，截至今天下午3時前，共有52人疑似因為中暑而被緊急送醫，其中17人為中等症狀、35人症狀輕微，這些人年齡介於12歲到98歲。

東京消防廳呼籲民眾嚴防酷暑，要在口渴前補充水分，以及適當使用冷氣與電扇。