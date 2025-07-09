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本可不那麼熱？歐洲熱浪破紀錄高溫 研究揭暖化讓今夏「多熱4度」

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
類活動引發的氣候變遷，導致近期衝擊歐洲許多城市的熱浪更熱。圖為德國西南部一群狗狗在河邊玩耍，當時正值高溫超過攝氏32度。 法新社
類活動引發的氣候變遷，導致近期衝擊歐洲許多城市的熱浪更熱。圖為德國西南部一群狗狗在河邊玩耍，當時正值高溫超過攝氏32度。 法新社

科學家今天表示，人類活動引發的氣候變遷，導致近期衝擊歐洲許多城市的熱浪更熱，平均而言比沒有暖化影響時還熱攝氏4度。對數以千計弱勢族群而言，這已是足以威脅性命的高溫

法新社報導，來自5個歐洲機構的十多名研究人員快速研究後得出結論：這波熱浪可能造成的高溫相關死亡人數，遠超沒有全球暖化影響時的熱浪。

6月底至7月初，許多歐洲國家氣溫飆破攝氏40度，今夏第一波熱浪來襲就刷新高溫紀錄，讓人不免擔憂對人們的健康影響。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今天表示，今年6月是西歐有紀錄以來最熱的6月。

由於氣溫飆升，歐洲一些學校和旅遊景點被迫關閉。

為評估氣候變遷影響，科學家比較在沒有大量燃燒化石燃料導致全球暖化的情況下，熱浪會熱到什麼程度。

他們運用歷史氣象資料得出結論說，如果沒有人類活動引發的氣候變遷，其研究的12座城市在這波熱浪期間氣溫「會低攝氏2至4度」，只有一座城市除外。

氣溫升高大大提高這些大城市的風險。這些城市包括巴黎、倫敦和馬德里等主要首都，總人口超過3000萬。

與英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London Schoolof Hygiene and Tropical Medicine）共同領導這項研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）研究員克拉克（Ben Clarke）說：「這會使某些族群陷入更危險的境地。」

他告訴記者：「對某些人來說，現在這種天氣還算是和煦的好天氣，但對現在已經很龐大的一個族群而言，這種天氣比較危險一點。」

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