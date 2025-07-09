快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

吃太慢被盯上？日拉麵名店祭「20分鐘用餐限制」 惹火網友急道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本拉麵店拉麵二郎府中店祭出「用餐限時20分鐘」的新規定，又因社群回覆態度差，引爆網友怒火。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
日本拉麵店拉麵二郎府中店祭出「用餐限時20分鐘」的新規定，又因社群回覆態度差，引爆網友怒火。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

吃碗拉麵還要把握時間？以份量驚人著稱的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某家分店日前在社群發文要求「用餐限時20分鐘」，甚至對顧客的提問冷淡回應，引發日本網友炸鍋，被轟是可怕、有壓迫感的餐廳。炎上將近4天後，店家態度急轉彎，不僅撤下爭議貼文、連忙道歉，還強調未來社群將由店長親自管理。

日本名店「拉麵二郎」以大份量聞名，日媒Sponichi Annex報導，拉麵二郎府中店4日在社群平台「X」發文表示，「最近用餐速度過慢的顧客人數增加，導致出餐流程混亂，店家也深感困擾」，並祭出新規定，要求客人將用餐時間控制在20分鐘內，甚至還在餐點販售機上貼出「請在20分鐘內用完餐，懇請配合」的字條。

人氣拉麵店的用餐新規立刻掀起日本網友討論，J-CAST NEWS報導，部分民眾對用餐限制感到不滿，「那個份量要我20分鐘吃完，真的辦不到」、「至少改成30分鐘比較合理吧？」，也有人認同店家做法，「店家當然也有自己的考量」、「不喜歡的話，不要去就好了」。

然而，面對網友的提問，拉麵二郎府中店卻給予相當冷淡的反應。有人詢問「提前吃完的人可以給折價券嗎？」，店家回覆「不會」；有人留言稱「20分鐘內吃不完，要改去別家店用餐」，店家則直接說「請便」，進而點燃網友們的怒火。

拉麵二郎府中店最終扛不住輿論，7日已將先前「用餐限時20分鐘」的貼文撤下，並發文道歉，「這次公告、社群貼文及留言使用了嚴厲的措辭，導致大家誤解拉麵二郎是間可怕且有壓迫感的店，對顧客、拉麵二郎相關人士及各方面帶來困擾與不快，我們深感抱歉，正在深切反省中。」

貼文也提到，未來拉麵二郎府中店的社群將由店長親自管理，並再次為之前不當的言論表達歉意。

X 店長 拉麵 日本 餐廳

延伸閱讀

每年都有！老鳥強逼菜鳥吃「巨無霸拉麵」取樂 店家怒發文制止

白骨在廁所卻裝沒事？95歲母陳屍家中10年 日男稱1理由「不敢報警」

壓力大就想喝手搖吃甜食？ 營養師揭「壓力胖」3大解方

與清純形象有落差？日本妹偶像選拔慘遭淘汰 原因竟是「線條太火辣」

相關新聞

白骨在廁所卻裝沒事？95歲母陳屍家中10年 日男稱1理由「不敢報警」

日本發生一起離奇的「棄屍案」，警方在神戶市灘區的一處集合住宅內，發現一具性別、年齡皆不詳的白骨，並逮捕涉嫌遺棄屍體的60歲男子。經調查後發現，該遺體為嫌犯的95歲母親，男子被逮後才坦言「已知母親早在10年前就死亡...

吃太慢被盯上？日拉麵名店祭「20分鐘用餐限制」 惹火網友急道歉

吃碗拉麵還要把握時間？以份量驚人著稱的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某家分店日前在社群發文要求「用餐限時20分鐘」，甚至對顧客的提問冷淡回應，引發日本網友炸鍋...

外國觀光客「短褲+拖鞋」衝富士山？山難頻傳…日政府收費遏止亂象

根據日媒「弁護士JPニュース」報導，富士山靜岡縣登山路線將於7月10日開放至9月10日為止，登山者須支付每人4000日圓（約新台幣800元）的通行費與入山費。此舉是為了遏止無裝備和沒有準備的「輕裝登山」亂象，減少山難發生。

飆高溫！日本32個地區接獲「中暑警報」 數量創2025年新高

日本多地今天持續飆高溫，共32個地區接獲中暑風險極高的「中暑警報」，接獲這項警報的地區數量為今年最多。截至今天下午，日本...

本可不那麼熱？歐洲熱浪破紀錄高溫 研究揭暖化讓今夏「多熱4度」

科學家今天表示，人類活動引發的氣候變遷，導致近期衝擊歐洲許多城市的熱浪更熱，平均而言比沒有暖化影響時還熱攝氏4度。對數以...

澳航又遭網路攻擊 逾百萬名客戶個資遭駭

澳洲航空公司（Qantas Airways）今天表示，逾百萬名客戶個人資料遭駭客未經授權存取，包含電話號碼、生日與住址，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。